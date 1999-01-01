Київ
Дитяче харчування
Добавки до грудного молока
Дитяче харчування
Добавки до грудного молока
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Сімбіозіс Бебікол
Краплі 8 мл від народження №1
Біокодекс Україна
від
457,12
грн
в 427 аптеках
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ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ "NUTRILON БІЛКОВА ДОБАВКА"
Саше 1 г №50
Нутриція Україна
від
1188,50
грн
в 11 аптеках
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ГІПОАЛЕРГЕННИЙ ЗБАГАЧУВАЧ ГРУДНОГО МОЛОКА PreNAN FM 85 ДЛЯ ПІДТРИМКИ РОСТУ НЕДОНОШ. ДІТЕЙ І ДІТЕЙ З МАЛОЮ ВАГОЮ З НАРОДЖ
Стік 1 г №70
Нестле Україна
Немає в наявності
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Колі Крокодил "Baby Cal Drops" серії Мейталь
20 мл №1
Рік-Фарм
Немає в наявності
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Лактідін
Краплі оральні пляшка скляна 30 мл з 6 місяців №1
EuBion Corporation
Немає в наявності
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Флорас
Краплі оральні пляшка скляна 30 мл з 6 місяців №1
EuBion Corporation
Немає в наявності
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Флорас
Краплі оральні пляшка скляна 60 мл з 6 місяців №1
EuBion Corporation
Немає в наявності
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Форма випуску
кореневища
крап.
крап. орал.
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8 мл
20 мл
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Виробник
EuBion Corporation
Біокодекс Україна
Виола ФФ
Нестле Україна
Нутриция Украина
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