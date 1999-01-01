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МАКАРОНИ ДИТЯЧІ ОРГАНІЧНІ "ЗІРОЧКИ" HIPP
320 г №1
HIPP
від
133,62
грн
в 42 аптеках
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HIPP ДИТЯЧІ ОРГАНІЧНІ СУХІ ПЛАСТІВЦІ З ФРУКТАМИ
200 г з 10 місяців №1
Хіпп Україна
Немає в наявності
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HIPP ОРГАНІЧНИЙ ГОТОВИЙ СНІДАНОК З ЯГІДНО-ФРУКТОВИМ МІКСОМ
135 г №1
Хіпп Україна
Немає в наявності
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HIPP ПЕРШІ ДИТЯЧІ ОРГАНІЧНІ СУХІ НІЖНІ ПЛАСТІВЦІ
250 г з 6 місяців №1
Хіпп Україна
Немає в наявності
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ВЕРМІШЕЛЬКА ДИТЯЧА "MILUPA"
280 г ракушки №1
Danone
Немає в наявності
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ВЕРМІШЕЛЬКА ДИТЯЧА "MILUPA"
280 г спіральки №1
Danone
Немає в наявності
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ВЕРМІШЕЛЬКА ДИТЯЧА "MILUPA"
280 г трубочки №1
Danone
Немає в наявності
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ВЕРМІШЕЛЬКА ДИТЯЧА "MILUPA"
320 г кружечки №1
Danone
Немає в наявності
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ВЕРМІШЕЛЬКА ДИТЯЧА "MILUPA"
320 г сердечка №1
Danone
Немає в наявності
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Пакування
135 г
200 г
250 г
280 г
320 г
Виробник
Нутриция Украина
Хипп Украина
Хіпп Україна
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