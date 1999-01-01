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Соки
Соки (2 і більше інгредієнта)
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Сік виноградно-яблучний освітлений відновлений стерилізований тм "Чудо-чадо"
200 мл №1
Вітмарк-Україна
від
15,67
грн
в 277 аптеках
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Сік тм "Elfik Magic" яблучно-виноградний відновлений стерилізований
175 мл №1
Торговий Дім Фреш Маркет
від
33,43
грн
в 168 аптеках
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Сік тм "Elfik Magic" яблучно-манговий відновлений стерилізований
175 мл №1
Торговий Дім Фреш Маркет
від
31,00
грн
в 165 аптеках
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Сік яблучно-грушевий з м'якоттю та цукром гомогенізований стерилізований тм "Чудо-Чадо" для дітей з 3 місяців
200 мл №1
Вітмарк-Україна
від
16,66
грн
в 165 аптеках
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Сік бананово-яблучний з м'якоттю відновлений стерилізований тм "Чудо-чадо"
200 мл з 6 місяців №1
Вітмарк-Україна
від
16,66
грн
в 133 аптеках
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Сік яблучно-грушевий з м'якоттю відновлений стерилізований тм "Чудо-Чадо"
200 мл з 6 місяців №1
Вітмарк-Україна
від
15,94
грн
в 93 аптеках
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СІК тм "МАЛЯТКО" ЯБЛУКО-ВИНОГРАД
200 мл з 4 місяців №1
Еконія
від
15,30
грн
в 81 аптеці
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СІК "НАШ СІК"
З м'якоттю 0.95 л мультивітамінний №1
Завод консервний дитячого харчування
від
41,80
грн
в 77 аптеках інших міст
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Сік яблучно-абрикосовий з м'якоттю та цукром "Дюймовочка" гомогенізований стерилізований тм "Чудо-Чадо"
200 мл №1
Завод консервний дитячого харчування
від
16,66
грн
в 70 аптеках
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СІК "НАШ СІК"
З м'якоттю 0.2 л мультивітамінний №1
Завод консервний дитячого харчування
від
13,80
грн
в 33 аптеках інших міст
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Сік тм "Elfik Magic" яблучний освітлений з ромашкою відновлений стерилізований
175 мл №1
Торговий Дім Фреш Маркет
від
33,40
грн
в 25 аптеках
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СІК тм "МАЛЯТКО" ЯБЛУКО-ГРУША
200 мл з 5 місяців №1
Еконія
від
17,00
грн
в 23 аптеках
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Сік яблучно-персиковий гомогенізований стерилізований тм "Чудо-Чадо"
200 мл №1
Завод консервний дитячого харчування
від
16,02
грн
в 19 аптеках
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Сік яблучно-моркв'яний неосвітлений стерилізований "Чудо-чадо"
200 мл для дітей від 6 місяців №1
Вітмарк-Україна
від
17,69
грн
в 14 аптеках
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СІК ЯБЛУЧНО-ВИНОГРАДНИЙ HIPP
0.2 л з 4 місяців №1
Хіпп Україна
від
60,10
грн
в 14 аптеках
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Сік виноградно-яблучний освітлений відновлений стерилізований тм "Чудо-чадо"
Пауч упаковка 130 мл №1
Вітмарк-Україна
від
32,36
грн
в 11 аптеках інших міст
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СІК тм "МАЛЯТКО" ЯБЛУКО-ШИПШИНА
175 мл з 4 місяців №1
Еконія
від
36,00
грн
в 11 аптеках
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Сік яблучно-виноградний відновлений пастеризований освітлений тм "Смартик"
200 мл №1
Natur Bravo
від
20,32
грн
в 10 аптеках
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СІК тм "МАЛЯТКО" ЯБЛУКО-ВИНОГРАД
175 мл з 4 місяців №1
Еконія
від
40,50
грн
в 9 аптеках
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СІК "НАШ СІК"
З м'якоттю 0.2 л полунично-яблучний №1
Завод консервний дитячого харчування
від
17,00
грн
в 6 аптеках інших міст
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Форма випуску
Winx Club
від 5 місяців
відн., освітл., пастер.
відновл., пастер.
вітамініз.
з м'якоттю
з м'якоттю, відн., пастер.
неосвітлений
сік
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0.95 л
1 г
1 л
125 мл
175 г
175 мл
200 г
200 мл
пауч упаковка 130 мл
яблучно-виноградний 200 мл
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Кількість штук в упаковці
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Виробник
Natur Bravo
Асоціація дитячого харчування
Ассоциация детского питания
Беллакт
Белфуд Продакшн
Вимм-Билль-Данн Украина
Витмарк-Украина
Вімм-Білль-Данн Україна
Вітмарк-Україна
Еко-Сфера
Еконія
Завод консервний дитячого харчування
Завод консервный детского питания
Нестле Україна
Нутритек-Пенза
Оазис Груп
ПрофитЗерноМаркет
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