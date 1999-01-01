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Соки (2 і більше інгредієнта)
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Сік виноградно-яблучний освітлений відновлений стерилізований тм "Чудо-чадо"
Сік виноградно-яблучний освітлений відновлений стерилізований тм "Чудо-чадо"
200 мл №1
Вітмарк-Україна
від 15,67 грн
в 277 аптеках
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Сік тм "Elfik Magic" яблучно-виноградний відновлений стерилізований
Сік тм "Elfik Magic" яблучно-виноградний відновлений стерилізований
175 мл №1
Торговий Дім Фреш Маркет
від 33,43 грн
в 168 аптеках
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Сік тм "Elfik Magic" яблучно-манговий відновлений стерилізований
Сік тм "Elfik Magic" яблучно-манговий відновлений стерилізований
175 мл №1
Торговий Дім Фреш Маркет
від 31,00 грн
в 165 аптеках
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Сік яблучно-грушевий з м'якоттю та цукром гомогенізований стерилізований тм "Чудо-Чадо" для дітей з 3 місяців
Сік яблучно-грушевий з м'якоттю та цукром гомогенізований стерилізований тм "Чудо-Чадо" для дітей з 3 місяців
200 мл №1
Вітмарк-Україна
від 16,66 грн
в 165 аптеках
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Сік бананово-яблучний з м'якоттю відновлений стерилізований тм "Чудо-чадо"
Сік бананово-яблучний з м'якоттю відновлений стерилізований тм "Чудо-чадо"
200 мл з 6 місяців №1
Вітмарк-Україна
від 16,66 грн
в 133 аптеках
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Сік яблучно-грушевий з м'якоттю відновлений стерилізований тм "Чудо-Чадо"
Сік яблучно-грушевий з м'якоттю відновлений стерилізований тм "Чудо-Чадо"
200 мл з 6 місяців №1
Вітмарк-Україна
від 15,94 грн
в 93 аптеках
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СІК тм "МАЛЯТКО" ЯБЛУКО-ВИНОГРАД
СІК тм "МАЛЯТКО" ЯБЛУКО-ВИНОГРАД
200 мл з 4 місяців №1
Еконія
від 15,30 грн
в 81 аптеці
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СІК "НАШ СІК"
СІК "НАШ СІК"
З м'якоттю 0.95 л мультивітамінний №1
Завод консервний дитячого харчування
від 41,80 грн
в 77 аптеках інших міст
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Сік яблучно-абрикосовий з м'якоттю та цукром "Дюймовочка" гомогенізований стерилізований тм "Чудо-Чадо"
Сік яблучно-абрикосовий з м'якоттю та цукром "Дюймовочка" гомогенізований стерилізований тм "Чудо-Чадо"
200 мл №1
Завод консервний дитячого харчування
від 16,66 грн
в 70 аптеках
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СІК "НАШ СІК"
СІК "НАШ СІК"
З м'якоттю 0.2 л мультивітамінний №1
Завод консервний дитячого харчування
від 13,80 грн
в 33 аптеках інших міст
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Сік тм "Elfik Magic" яблучний освітлений з ромашкою відновлений стерилізований
Сік тм "Elfik Magic" яблучний освітлений з ромашкою відновлений стерилізований
175 мл №1
Торговий Дім Фреш Маркет
від 33,40 грн
в 25 аптеках
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СІК тм "МАЛЯТКО" ЯБЛУКО-ГРУША
СІК тм "МАЛЯТКО" ЯБЛУКО-ГРУША
200 мл з 5 місяців №1
Еконія
від 17,00 грн
в 23 аптеках
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Сік яблучно-персиковий гомогенізований стерилізований тм "Чудо-Чадо"
Сік яблучно-персиковий гомогенізований стерилізований тм "Чудо-Чадо"
200 мл №1
Завод консервний дитячого харчування
від 16,02 грн
в 19 аптеках
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Сік яблучно-моркв'яний неосвітлений стерилізований "Чудо-чадо"
Сік яблучно-моркв'яний неосвітлений стерилізований "Чудо-чадо"
200 мл для дітей від 6 місяців №1
Вітмарк-Україна
від 17,69 грн
в 14 аптеках
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СІК ЯБЛУЧНО-ВИНОГРАДНИЙ HIPP
СІК ЯБЛУЧНО-ВИНОГРАДНИЙ HIPP
0.2 л з 4 місяців №1
Хіпп Україна
від 60,10 грн
в 14 аптеках
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Сік виноградно-яблучний освітлений відновлений стерилізований тм "Чудо-чадо"
Сік виноградно-яблучний освітлений відновлений стерилізований тм "Чудо-чадо"
Пауч упаковка 130 мл №1
Вітмарк-Україна
від 32,36 грн
в 11 аптеках інших міст
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СІК тм "МАЛЯТКО" ЯБЛУКО-ШИПШИНА
СІК тм "МАЛЯТКО" ЯБЛУКО-ШИПШИНА
175 мл з 4 місяців №1
Еконія
від 36,00 грн
в 11 аптеках
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Сік яблучно-виноградний відновлений пастеризований освітлений тм "Смартик"
Сік яблучно-виноградний відновлений пастеризований освітлений тм "Смартик"
200 мл №1
Natur Bravo
від 20,32 грн
в 10 аптеках
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СІК тм "МАЛЯТКО" ЯБЛУКО-ВИНОГРАД
СІК тм "МАЛЯТКО" ЯБЛУКО-ВИНОГРАД
175 мл з 4 місяців №1
Еконія
від 40,50 грн
в 9 аптеках
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СІК "НАШ СІК"
СІК "НАШ СІК"
З м'якоттю 0.2 л полунично-яблучний №1
Завод консервний дитячого харчування
від 17,00 грн
в 6 аптеках інших міст
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