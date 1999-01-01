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Соки (1 інгредієнт)
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Сік яблучний відновлений освітлений стерилізований тм "Чудо-чадо" для дітей з 4 місяців
Сік яблучний відновлений освітлений стерилізований тм "Чудо-чадо" для дітей з 4 місяців
200 мл №1
від 13,62 грн
в 289 аптеках
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Сік персиковий з м'якоттю цукром гомогенізований стерилізований тм "Чудо-чадо"
Сік персиковий з м'якоттю цукром гомогенізований стерилізований тм "Чудо-чадо"
200 мл з вітаміном c №1
Вітмарк-Україна
від 13,32 грн
в 235 аптеках
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СІК тм "МАЛЯТКО" ПЕРСИК
СІК тм "МАЛЯТКО" ПЕРСИК
200 мл з 4 місяців №1
Еконія
від 15,30 грн
в 78 аптеках
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Сік яблучний відновлений пастеризований освітлений тм "Смартик"
Сік яблучний відновлений пастеризований освітлений тм "Смартик"
200 мл №1
Natur Bravo
від 17,40 грн
в 46 аптеках
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Сік персиковий з м'якоттю цукром гомогенізований стерилізований тм "Чудо-чадо"
Сік персиковий з м'якоттю цукром гомогенізований стерилізований тм "Чудо-чадо"
200 мл №1
Вітмарк-Україна
від 16,38 грн
в 39 аптеках
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СІК тм "МАЛЯТКО" АБРИКОС
СІК тм "МАЛЯТКО" АБРИКОС
200 мл з 4 місяців №1
Еконія
від 17,00 грн
в 27 аптеках
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СІК тм "МАЛЯТКО" ЯБЛУКО
СІК тм "МАЛЯТКО" ЯБЛУКО
200 мл з 4 місяців №1
Еконія
від 17,00 грн
в 20 аптеках
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СІК тм "МАЛЯТКО" ЯБЛУКО
СІК тм "МАЛЯТКО" ЯБЛУКО
175 мл з 4 місяців №1
Еконія
від 36,00 грн
в 14 аптеках
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СІК М'ЯКИЙ ЯБЛУЧНИЙ HIPP
СІК М'ЯКИЙ ЯБЛУЧНИЙ HIPP
0.2 л з 4 місяців №1
Хіпп Україна
від 60,10 грн
в 11 аптеках
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Сік яблучний відновлений освітлений стерилізований тм "Чудо-чадо" для дітей з 4 місяців
Сік яблучний відновлений освітлений стерилізований тм "Чудо-чадо" для дітей з 4 місяців
Пауч упаковка 130 мл №1
Вітмарк-Україна
від 32,32 грн
в 5 аптеках інших міст
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СІК "РАНОК"
СІК "РАНОК"
1 л томатний №1
Еко-Сфера
від 56,51 грн
в 4 аптеках інших міст
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Сік яблучний неосвітлений стерилізований тм "Чудо-Чадо"
Сік яблучний неосвітлений стерилізований тм "Чудо-Чадо"
200 мл №1
Вітмарк-Україна
від 19,90 грн
в 3 аптеках
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СІК "РАНОК"
СІК "РАНОК"
1 л абрикосовий №1
Еко-Сфера
від 36,59 грн
в 2 аптеках інших міст
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Сік яблучний тм "Агуня" для дитячого харчування відновлений освітлений стерилізований
Сік яблучний тм "Агуня" для дитячого харчування відновлений освітлений стерилізований
Сік 200 мл №1
Сандора
від 22,20 грн
в 2 аптеках
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СІК "ЯБЛУЧНИЙ"
СІК "ЯБЛУЧНИЙ"
Відновлений, освітлений, пастеризований 175 г №1
Нестле Україна
від 83,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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СІК "НАШ СІК"
СІК "НАШ СІК"
З м'якоттю 0.95 л томатний №1
Завод консервний дитячого харчування
від 68,70 грн
в 1 аптеці інших міст
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СІК "НАШ СІК"
СІК "НАШ СІК"
З м'якоттю 0.95 л сливовий №1
Завод консервний дитячого харчування
від 55,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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СІК ГРУШЕВИЙ ТМ "GERBER" ВІДНОВЛЕНИЙ, ОСВІТЛЕНИЙ, ПАСТЕРИЗОВАНИЙ
СІК ГРУШЕВИЙ ТМ "GERBER" ВІДНОВЛЕНИЙ, ОСВІТЛЕНИЙ, ПАСТЕРИЗОВАНИЙ
Пастеризоване, вітамінізоване 175 мл з 4 місяців №1
Нестле Україна
від 87,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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Сік яблучний з м'якоттю та цукром гомогенізований стерилізований тм "Чудо-Чадо"
Сік яблучний з м'якоттю та цукром гомогенізований стерилізований тм "Чудо-Чадо"
200 мл №1
Завод консервний дитячого харчування
від 19,21 грн
в 1 аптеці
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СІК "СОКИ УКРАЇНА"
СІК "СОКИ УКРАЇНА"
1 л яблучний №1
Еко-Сфера
Немає в наявності
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