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Соки
Соки (1 інгредієнт)
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Сік яблучний відновлений освітлений стерилізований тм "Чудо-чадо" для дітей з 4 місяців
200 мл №1
від
13,62
грн
в 289 аптеках
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Сік персиковий з м'якоттю цукром гомогенізований стерилізований тм "Чудо-чадо"
200 мл з вітаміном c №1
Вітмарк-Україна
від
13,32
грн
в 235 аптеках
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СІК тм "МАЛЯТКО" ПЕРСИК
200 мл з 4 місяців №1
Еконія
від
15,30
грн
в 78 аптеках
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Сік яблучний відновлений пастеризований освітлений тм "Смартик"
200 мл №1
Natur Bravo
від
17,40
грн
в 46 аптеках
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Сік персиковий з м'якоттю цукром гомогенізований стерилізований тм "Чудо-чадо"
200 мл №1
Вітмарк-Україна
від
16,38
грн
в 39 аптеках
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СІК тм "МАЛЯТКО" АБРИКОС
200 мл з 4 місяців №1
Еконія
від
17,00
грн
в 27 аптеках
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СІК тм "МАЛЯТКО" ЯБЛУКО
200 мл з 4 місяців №1
Еконія
від
17,00
грн
в 20 аптеках
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СІК тм "МАЛЯТКО" ЯБЛУКО
175 мл з 4 місяців №1
Еконія
від
36,00
грн
в 14 аптеках
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СІК М'ЯКИЙ ЯБЛУЧНИЙ HIPP
0.2 л з 4 місяців №1
Хіпп Україна
від
60,10
грн
в 11 аптеках
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Сік яблучний відновлений освітлений стерилізований тм "Чудо-чадо" для дітей з 4 місяців
Пауч упаковка 130 мл №1
Вітмарк-Україна
від
32,32
грн
в 5 аптеках інших міст
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СІК "РАНОК"
1 л томатний №1
Еко-Сфера
від
56,51
грн
в 4 аптеках інших міст
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Сік яблучний неосвітлений стерилізований тм "Чудо-Чадо"
200 мл №1
Вітмарк-Україна
від
19,90
грн
в 3 аптеках
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СІК "РАНОК"
1 л абрикосовий №1
Еко-Сфера
від
36,59
грн
в 2 аптеках інших міст
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Сік яблучний тм "Агуня" для дитячого харчування відновлений освітлений стерилізований
Сік 200 мл №1
Сандора
від
22,20
грн
в 2 аптеках
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СІК "ЯБЛУЧНИЙ"
Відновлений, освітлений, пастеризований 175 г №1
Нестле Україна
від
83,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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СІК "НАШ СІК"
З м'якоттю 0.95 л томатний №1
Завод консервний дитячого харчування
від
68,70
грн
в 1 аптеці інших міст
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СІК "НАШ СІК"
З м'якоттю 0.95 л сливовий №1
Завод консервний дитячого харчування
від
55,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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СІК ГРУШЕВИЙ ТМ "GERBER" ВІДНОВЛЕНИЙ, ОСВІТЛЕНИЙ, ПАСТЕРИЗОВАНИЙ
Пастеризоване, вітамінізоване 175 мл з 4 місяців №1
Нестле Україна
від
87,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Сік яблучний з м'якоттю та цукром гомогенізований стерилізований тм "Чудо-Чадо"
200 мл №1
Завод консервний дитячого харчування
від
19,21
грн
в 1 аптеці
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СІК "СОКИ УКРАЇНА"
1 л яблучний №1
Еко-Сфера
Немає в наявності
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Форма випуску
відн., освітл., пастер.
вітамініз.
з 3 місяців
з м'якоттю
неосвітлений
пастериз., вітамін.
сік
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Пакування
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0.95 л
1 л
125 мл
175 г
175 мл
200 г
200 мл
пауч упаковка 130 мл
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Виробник
Natur Bravo
Асоціація дитячого харчування
Ассоциация детского питания
Белфуд Продакшн
Вимм-Билль-Данн Украина
Вітмарк-Україна
Еко-Сфера
Еконія
Завод консервний дитячого харчування
Завод консервный детского питания
Нестле Украина
Нестле Україна
Нутритек-Пенза
Оазис Груп
ПрофітЗерноМаркет
Сандора
Хипп Украина
Хіпп Україна
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Южный консервный завод детского питания
Юнимилк
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