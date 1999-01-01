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Суміші спеціальні сухі
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СУХА ПОЖИВНА СУМІШ БЕЗ ЛАКТОЗИ ДЛЯ ВИГОДОВУВАННЯ ДІТЕЙ ВІД МОМЕНТУ НАРОДЖЕННЯ "NAN®" БЕЗЛАКТОЗНИЙ
Банка металева 400 г №1
Нестле Україна
від
490,00
грн
в 126 аптеках
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СУМІШ ПОВНОЦІННА ЗБАЛАНСОВАНА "PEPTAMEN®"
Банка металева 400 г №1
Нестле Україна
від
576,73
грн
в 86 аптеках
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СУМІШ СУХА MODULEN IBD
400 г №1
Nestle Deutschland AG
від
604,80
грн
в 81 аптеці
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ПедиаШур Шейк (PediaSure Shake) для дітей від 3 до 10 років
Суміш суха 400 г зі смаком шоколаду №1
Ебботт Лаб.
від
537,76
грн
в 45 аптеках
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Мультикомпонентний збагачувач грудного молока Nutrilon
Саше 1 г з народження №50
Нутриція Україна
від
1243,50
грн
в 38 аптеках інших міст
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ПедиаШур Шейк (PediaSure Shake) для дітей від 3 до 10 років
Суміш суха 400 г зі смаком ванілі №1
Ебботт Лаб.
від
537,76
грн
в 34 аптеках
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ПедиаШур Шейк (PediaSure Shake) для дітей від 3 до 10 років
Суміш суха 400 г зі смаком полуниці №1
Ебботт Лаб.
від
561,57
грн
в 20 аптеках
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СУМІШ СУХА "NUTRICIA" NUTRIDRINK POWDER
335 г з полуничним смаком №1
Danone
від
456,28
грн
в 8 аптеках інших міст
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СУМІШ СУХА "PKU NUTRI 3 CONCENTRATED"
Банка 500 г №1
SHS International
від
5085,66
грн
в 3 аптеках
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СУМІШ СУХА "PKU NUTRI 3 ENERGY"
Банка 454 г №1
SHS International
від
2771,33
грн
в 2 аптеках
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ХАРЧУВАННЯ ПОВНОЦІННЕ ЗБАЛАНСОВАНЕ "PEDIASURE МАЛОЇЖКА"
Від 1 року 400 г полуниця №1
від
670,00
грн
в 1 аптеці
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СУМІШ СУХА "NUTRICIA" NUTRIDRINK POWDER
335 г з ванільним смаком №1
Danone
Немає в наявності
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АНАМІКС ІНФАНТ СУМІШ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 12 МІСЯЦІВ
400 г №1
SHS International
Немає в наявності
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Анамікс Інфант ММА/ПА суміш суха для дітей метилмалоновою або пропіоновою ацидемією
400 г №1
Нутриція Україна
Немає в наявності
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Кетокал 4:1
300 г №1
Milupa
Немає в наявності
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Анамікс Інфант ГА1 суміш суха для дітей хворих на глутарову ацидурію, тип 1
400 г №1
Нутриція Україна
Немає в наявності
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Анамікс Інфант ГЦУ суміш суха для дітей хворих на гомоцистинурію/дефіцит цистатіонін-бета-синтази або гіперметіонінемію
400 г №1
Нутриція Україна
Немає в наявності
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ХАРЧУВАННЯ ПОВНОЦІННЕ ЗБАЛАНСОВАНЕ "PEDIASURE МАЛОЇЖКА"
Від 1 року 400 г ваніль №1
Ебботт Лаб.
Немає в наявності
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Анамікс Інфант ТИР суміш суха для дітей з тирозинемією при нормальному рівні метіоніну в плазмі крові
400 г №1
Нутриція Україна
Немає в наявності
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ХАРЧУВАННЯ ПОВНОЦІННЕ ЗБАЛАНСОВАНЕ "PEDIASURE МАЛОЇЖКА"
Від 1 року 400 г шоколад №1
Немає в наявності
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суміш суха
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