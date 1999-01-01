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Суміші спеціальні сухі
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СУХА ПОЖИВНА СУМІШ БЕЗ ЛАКТОЗИ ДЛЯ ВИГОДОВУВАННЯ ДІТЕЙ ВІД МОМЕНТУ НАРОДЖЕННЯ "NAN®" БЕЗЛАКТОЗНИЙ
СУХА ПОЖИВНА СУМІШ БЕЗ ЛАКТОЗИ ДЛЯ ВИГОДОВУВАННЯ ДІТЕЙ ВІД МОМЕНТУ НАРОДЖЕННЯ "NAN®" БЕЗЛАКТОЗНИЙ
Банка металева 400 г №1
Нестле Україна
від 490,00 грн
в 126 аптеках
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СУМІШ ПОВНОЦІННА ЗБАЛАНСОВАНА "PEPTAMEN®"
СУМІШ ПОВНОЦІННА ЗБАЛАНСОВАНА "PEPTAMEN®"
Банка металева 400 г №1
Нестле Україна
від 576,73 грн
в 86 аптеках
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СУМІШ СУХА MODULEN IBD
СУМІШ СУХА MODULEN IBD
400 г №1
Nestle Deutschland AG
від 604,80 грн
в 81 аптеці
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ПедиаШур Шейк (PediaSure Shake) для дітей від 3 до 10 років
ПедиаШур Шейк (PediaSure Shake) для дітей від 3 до 10 років
Суміш суха 400 г зі смаком шоколаду №1
Ебботт Лаб.
від 537,76 грн
в 45 аптеках
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Мультикомпонентний збагачувач грудного молока Nutrilon
Мультикомпонентний збагачувач грудного молока Nutrilon
Саше 1 г з народження №50
Нутриція Україна
від 1243,50 грн
в 38 аптеках інших міст
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ПедиаШур Шейк (PediaSure Shake) для дітей від 3 до 10 років
ПедиаШур Шейк (PediaSure Shake) для дітей від 3 до 10 років
Суміш суха 400 г зі смаком ванілі №1
Ебботт Лаб.
від 537,76 грн
в 34 аптеках
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ПедиаШур Шейк (PediaSure Shake) для дітей від 3 до 10 років
ПедиаШур Шейк (PediaSure Shake) для дітей від 3 до 10 років
Суміш суха 400 г зі смаком полуниці №1
Ебботт Лаб.
від 561,57 грн
в 20 аптеках
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СУМІШ СУХА "NUTRICIA" NUTRIDRINK POWDER
СУМІШ СУХА "NUTRICIA" NUTRIDRINK POWDER
335 г з полуничним смаком №1
Danone
від 456,28 грн
в 8 аптеках інших міст
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СУМІШ СУХА "PKU NUTRI 3 CONCENTRATED"
СУМІШ СУХА "PKU NUTRI 3 CONCENTRATED"
Банка 500 г №1
SHS International
від 5085,66 грн
в 3 аптеках
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СУМІШ СУХА "PKU NUTRI 3 ENERGY"
СУМІШ СУХА "PKU NUTRI 3 ENERGY"
Банка 454 г №1
SHS International
від 2771,33 грн
в 2 аптеках
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ХАРЧУВАННЯ ПОВНОЦІННЕ ЗБАЛАНСОВАНЕ "PEDIASURE МАЛОЇЖКА"
ХАРЧУВАННЯ ПОВНОЦІННЕ ЗБАЛАНСОВАНЕ "PEDIASURE МАЛОЇЖКА"
Від 1 року 400 г полуниця №1
від 670,00 грн
в 1 аптеці
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СУМІШ СУХА "NUTRICIA" NUTRIDRINK POWDER
СУМІШ СУХА "NUTRICIA" NUTRIDRINK POWDER
335 г з ванільним смаком №1
Danone
Немає в наявності
АНАМІКС ІНФАНТ СУМІШ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 12 МІСЯЦІВ
АНАМІКС ІНФАНТ СУМІШ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 12 МІСЯЦІВ
400 г №1
SHS International
Немає в наявності
Анамікс Інфант ММА/ПА суміш суха для дітей метилмалоновою або пропіоновою ацидемією
Анамікс Інфант ММА/ПА суміш суха для дітей метилмалоновою або пропіоновою ацидемією
400 г №1
Нутриція Україна
Немає в наявності
Кетокал 4:1
Кетокал 4:1
300 г №1
Milupa
Немає в наявності
Анамікс Інфант ГА1 суміш суха для дітей хворих на глутарову ацидурію, тип 1
Анамікс Інфант ГА1 суміш суха для дітей хворих на глутарову ацидурію, тип 1
400 г №1
Нутриція Україна
Немає в наявності
Анамікс Інфант ГЦУ суміш суха для дітей хворих на гомоцистинурію/дефіцит цистатіонін-бета-синтази або гіперметіонінемію
Анамікс Інфант ГЦУ суміш суха для дітей хворих на гомоцистинурію/дефіцит цистатіонін-бета-синтази або гіперметіонінемію
400 г №1
Нутриція Україна
Немає в наявності
ХАРЧУВАННЯ ПОВНОЦІННЕ ЗБАЛАНСОВАНЕ "PEDIASURE МАЛОЇЖКА"
ХАРЧУВАННЯ ПОВНОЦІННЕ ЗБАЛАНСОВАНЕ "PEDIASURE МАЛОЇЖКА"
Від 1 року 400 г ваніль №1
Ебботт Лаб.
Немає в наявності
Анамікс Інфант ТИР суміш суха для дітей з тирозинемією при нормальному рівні метіоніну в плазмі крові
Анамікс Інфант ТИР суміш суха для дітей з тирозинемією при нормальному рівні метіоніну в плазмі крові
400 г №1
Нутриція Україна
Немає в наявності
ХАРЧУВАННЯ ПОВНОЦІННЕ ЗБАЛАНСОВАНЕ "PEDIASURE МАЛОЇЖКА"
ХАРЧУВАННЯ ПОВНОЦІННЕ ЗБАЛАНСОВАНЕ "PEDIASURE МАЛОЇЖКА"
Від 1 року 400 г шоколад №1
Немає в наявності
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