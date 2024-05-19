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Амлосартан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер, №30 - Київ (446307) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Орлика Пилипа, 12-Б
Всього: упаковка (1)
210,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
Всього: блістер (1)
181,89 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жмеринка, вул. Соборна, 2
Всього: упаковка (1)
204,21
Економія: -2,37 грн
201,84 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється за 00 хв
Липини, вул. Теремнівська, 100
Всього: упаковка (1)
217,79
Економія: -1,44 грн
216,35 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Рівненська, 89
Всього: упаковка (1)
209,32 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рожище, вул. Шилокадзе, 19
Всього: упаковка (1)
209,67 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ковель, вул. Брестська, 5
Всього: упаковка (1)
209,64
Економія: -2,19 грн
207,45 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 172-А
Всього: упаковка (1)
208,87 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Успенська, 36-А
Всього: упаковка (1)
209,41
Економія: -1,21 грн
208,20 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Олесницького, 1
Всього: упаковка (1)
210,40
Економія: -0,19 грн
210,21 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дрогобич, вул. Шевченка Тараса, 1
Всього: упаковка (1)
209,76 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється за 00 хв
Луцьк, просп. Відродження, 13
Всього: упаковка (1)
202,38 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 21
Всього: упаковка (1)
220,75 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом