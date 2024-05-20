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Адаптол® капсули 300 мг блістер, №20 - Запоріжжя (196572) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 216 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
404,00
Економія: -68,00 грн
336,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (2)
388,00
Економія: -52,00 грн
336,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (2)
428,00
Економія: -92,00 грн
336,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
376,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1), блістер (1)
393,75
Економія: -45,89 грн
347,86 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2), блістер (1)
400,87
Економія: -56,50 грн
344,37 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: капсули (10)
328,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
380,99
Економія: -46,28 грн
334,71 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
388,00
Економія: -52,00 грн
336,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
360,34 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (2)
388,00
Економія: -52,00 грн
336,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1)
427,80
Економія: -93,10 грн
334,70 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
377,46
Економія: -42,75 грн
334,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
376,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1), блістер (1)
392,38
Економія: -53,79 грн
338,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1), блістер (1)
362,06 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (2)
340,31 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (2)
388,00
Економія: -52,00 грн
336,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (2), блістер (1)
399,08
Економія: -56,13 грн
342,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: капсули (10)
394,28
Економія: -58,60 грн
335,68 грн