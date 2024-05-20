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HUMANA PIULATTE PLUS саше 5 г, №14 - Одеса (676924) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (1)
705,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: саше (12)
741,39
Економія: -70,83 грн
670,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (1)
797,08
Економія: -102,85 грн
694,23 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 171/15
Всього: упаковка (1)
708,96 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 33-Е
Всього: упаковка (1)
704,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Благовіщенське, вул. Героїв України, 27
Всього: саше (7)
701,96 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (2)
709,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
707,28 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (1)
756,35
Економія: -76,53 грн
679,82 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (1)
718,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188-А
Всього: упаковка (1)
698,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Немирів, вул. Горького Максима, 99
Всього: упаковка (1)
746,80
Економія: -51,30 грн
695,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
Всього: упаковка (1)
796,48
Економія: -69,80 грн
726,68 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (2)
697,90 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Грузиненка, 2
Всього: упаковка (1)
721,28 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
Всього: саше (7)
743,67
Економія: -73,11 грн
670,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Свободи / Зодчих, 6/4
Всього: упаковка (1)
746,23
Економія: -60,00 грн
686,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 111-А
Всього: саше (6)
749,16
Економія: -102,12 грн
647,04 грн
Аптека низьких цін
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Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
Всього: упаковка (1)
793,84
Економія: -70,93 грн
722,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
Всього: упаковка (1)
798,22
Економія: -61,73 грн
736,49 грн