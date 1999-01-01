Київ
Комбіновані препарати, що містять кортикостероїди і протимікробні засоби
S02C A05

Флуоцинолону ацетонід та протимікробні засоби

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S02ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОТОЛОГІЇ
S02CКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ І ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S02C AКомбіновані препарати, що містять кортикостероїди і протимікробні засоби
S02C A05Флуоцинолону ацетонід та протимікробні засоби
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