Київ
Інші протикашльові засоби та експекторанти
R05F B01

Протикашльові засоби та муколітики

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05FКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ ТА ЕКСПЕКТОРАНТИ
R05F BІнші протикашльові засоби та експекторанти
R05F B01Протикашльові засоби та муколітики
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Бронхолітин®
Бронхолітин®
Сироп флакон 125 г №1
Софарма
від 204,01 грн
в 960 аптеках
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Амкесол®
Амкесол®
Таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
від 72,94 грн
в 501 аптеці
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