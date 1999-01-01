Київ
Інші протикашльові засоби та експекторанти
R05F B01
Протикашльові засоби та муколітики
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05F
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ ТА ЕКСПЕКТОРАНТИ
R05F B
Інші протикашльові засоби та експекторанти
R05F B01
Протикашльові засоби та муколітики
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Бронхолітин®
Сироп флакон 125 г №1
Софарма
від
204,01
грн
в 960 аптеках
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Амкесол®
Таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
від
72,94
грн
в 501 аптеці
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Форма випуску
сироп
табл.
Пакування
блістер у пачці
фл. 125 г
Кількість штук в упаковці
1
20
Виробник
Красная звезда
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