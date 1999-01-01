Київ
Селективні агоністи бета-2-адренорецепторів
R03C C52**

Сальбутамол, комбінації

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R03ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03CАДРЕНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R03C CСелективні агоністи бета-2-адренорецепторів
R03C C52**Сальбутамол, комбінації
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Бронхорил®
Бронхорил®
Сироп флакон 100 мл №1
Дженом Біотек
від 226,66 грн
в 41 аптеці
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