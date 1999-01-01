Київ
Селективні агоністи бета-2-адренорецепторів
R03C C52**
Сальбутамол, комбінації
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R03
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03C
АДРЕНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R03C C
Селективні агоністи бета-2-адренорецепторів
R03C C52**
Сальбутамол, комбінації
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Бронхорил®
Сироп флакон 100 мл №1
Дженом Біотек
від
226,66
грн
в 41 аптеці
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