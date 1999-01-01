Київ
Амінохіноліни
P01B A02

Гідроксихлорохін

АТС Класифікація

PПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ, ІНСЕКТИЦИДИ І РЕПЕЛЕНТИ

P01АНТИПРОТОЗОЙНІ ПРЕПАРАТИ
P01BПРОТИМАЛЯРІЙНІ ПРЕПАРАТИ
P01B AАмінохіноліни
P01B A02Гідроксихлорохін
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Плаквеніл®
Плаквеніл®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
від 736,22 грн
в 607 аптеках
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Іммард
Іммард
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №30
Іпка
Немає в наявності
Ксиноксіс®
Ксиноксіс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Фармак
Немає в наявності
Ксиноксіс®
Ксиноксіс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №60
Фармак
Немає в наявності
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