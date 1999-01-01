Київ
ПРОТИМАЛЯРІЙНІ ПРЕПАРАТИ
P01B A
Амінохіноліни
АТС Класифікація
P
ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ, ІНСЕКТИЦИДИ І РЕПЕЛЕНТИ
P01
АНТИПРОТОЗОЙНІ ПРЕПАРАТИ
P01B
ПРОТИМАЛЯРІЙНІ ПРЕПАРАТИ
P01B A
Амінохіноліни
P01B A01
Хлорохін
P01B A02
Гідроксихлорохін
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Плаквеніл®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
від
736,22
грн
в 607 аптеках
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Делагіл
Таблетки 250 мг №30
Viatris
Немає в наявності
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Іммард
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №30
Іпка
Немає в наявності
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Ксиноксіс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Фармак
Немає в наявності
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Ксиноксіс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №60
Фармак
Немає в наявності
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Форма випуску
табл.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
200 мг
250 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
10
30
60
Виробник
IPCA
Viatris
Санофи-Авентис Украина
Фармак
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