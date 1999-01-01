Київ
СНОДІЙНІ ТА СЕДАТИВНІ ПРЕПАРАТИ
N05C X

Комбінації снодійних і седативних засобів, за виключенням барбітуратів

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N05ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05CСНОДІЙНІ ТА СЕДАТИВНІ ПРЕПАРАТИ
N05C XКомбінації снодійних і седативних засобів, за виключенням барбітуратів
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Сонобарбовал
Сонобарбовал
Краплі оральні, розчин флакон 5 мл №1
Фармак
від 72,76 грн
в 947 аптеках
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Кардітаб® ІС Фіто
Кардітаб® ІС Фіто
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №10
ІнтерХім
від 21,85 грн
в 7 аптеках
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