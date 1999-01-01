Київ
СНОДІЙНІ ТА СЕДАТИВНІ ПРЕПАРАТИ
N05C X
Комбінації снодійних і седативних засобів, за виключенням барбітуратів
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N05
ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05C
СНОДІЙНІ ТА СЕДАТИВНІ ПРЕПАРАТИ
N05C X
Комбінації снодійних і седативних засобів, за виключенням барбітуратів
N05C X50**
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Форма випуску
крап. орал., р-н
табл. в/плівк. обол.
Пакування
блістер
фл. 5 мл
Кількість штук в упаковці
1
10
Виробник
ІнтерХім
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