Київ
Похідні дифенілметану
N05B B01
Гідроксизин
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N05
ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05B
АНКСІОЛІТИКИ
N05B B
Похідні дифенілметану
N05B B01
Гідроксизин
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Гідроксизин-ЗН
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від
84,00
грн
в 43 аптеках
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Атаракс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №25
ЮСБ Фарма Сектор
від
143,40
грн
в 2 аптеках інших міст
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25
30
Виробник
Корпорація Здоров'я
ЮСБ Фарма Сектор
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