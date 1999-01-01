Київ
Похідні дифенілметану
N05B B01

Гідроксизин

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N05ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05BАНКСІОЛІТИКИ
N05B BПохідні дифенілметану
N05B B01Гідроксизин
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Гідроксизин-ЗН
Гідроксизин-ЗН
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від 84,00 грн
в 43 аптеках
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Атаракс®
Атаракс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №25
ЮСБ Фарма Сектор
від 143,40 грн
в 2 аптеках інших міст
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