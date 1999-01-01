Київ
АНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A D
Похідні бутирофенону
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N05
ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A
АНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A D
Похідні бутирофенону
N05A D01
Галоперидол
N05A D08
Дроперидол
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Галоприл форте
Таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
від
90,30
грн
в 298 аптеках
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Дроперидол 2,5 мг/1 мл
Розчин для ін'єкцій 2,5 мг/1 мл ампула 1 мл №10
Лаб. Агетан
від
772,20
грн
в 285 аптеках
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Галоприл
Таблетки 1,5 мг блістер в пачці №50
Корпорація Здоров'я
від
55,58
грн
в 121 аптеці
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Галоперидол-Ріхтер
Розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
від
135,65
грн
в 47 аптеках
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Галоприл
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл коробка №10
Корпорація Здоров'я
від
109,88
грн
в 5 аптеках
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Галоперидол Деканоат
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
від
156,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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Форма випуску
р-н д/ін.
табл.
Дозування
1.5 мг
2.5 мг/1 мл
5 мг
5 мг/мл
50 мг/мл
Пакування
амп. 1 мл
блістер
Кількість штук в упаковці
5
10
50
Виробник
Гедеон Ріхтер
Корпорація Здоров'я
Лаб. Агетан
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