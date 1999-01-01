Київ
Піперидинові похідні фенотіазину
N05A C02

Тіоридазин

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N05ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05AАНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A CПіперидинові похідні фенотіазину
N05A C02Тіоридазин
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Сонапакс® 10 мг
Сонапакс® 10 мг
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №60
Єльфа
від 436,00 грн
в 573 аптеках
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Сонапакс® 25 мг
Сонапакс® 25 мг
Таблетки, вкриті оболонкою 25 мг блістер №60
Єльфа
від 697,59 грн
в 513 аптеках
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