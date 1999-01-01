Київ
Піперидинові похідні фенотіазину
N05A C02
Тіоридазин
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N05
ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A
АНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A C
Піперидинові похідні фенотіазину
N05A C02
Тіоридазин
Сортування:
По популярності
Фільтр
Сонапакс® 10 мг
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №60
Єльфа
від
436,00
грн
в 573 аптеках
Знайти в аптеках
Сонапакс® 25 мг
Таблетки, вкриті оболонкою 25 мг блістер №60
Єльфа
від
697,59
грн
в 513 аптеках
Знайти в аптеках
Форма випуску
табл.
табл. в/о
Дозування
10 мг
25 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
20
60
Виробник
Hikma
Фармзавод Ельфа А.Т.
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню