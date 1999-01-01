Київ
АНТИХОЛІНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ
N04A A
Третинні аміни
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N04
ПРОТИПАРКІНСОНІЧНІ ЗАСОБИ
N04A
АНТИХОЛІНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ
N04A A
Третинні аміни
N04A A01
Тригексифенідил
N04A A02
Біпериден
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Акінетон
Таблетки 2 мг блістер №100
Десма
від
163,19
грн
в 43 аптеках
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Циклодол
Таблетки 2 мг блістер №40
Борщагівський ХФЗ
від
53,30
грн
в 27 аптеках інших міст
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Акінетон
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №5
Десма
від
201,10
грн
в 1 аптеці
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Форма випуску
р-н д/ін.
табл.
Дозування
2 мг
5 мг/мл
Пакування
амп. 1 мл
блістер
Кількість штук в упаковці
5
40
100
Виробник
Десма
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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