Київ
АНТИХОЛІНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ
N04A A

Третинні аміни

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N04ПРОТИПАРКІНСОНІЧНІ ЗАСОБИ
N04AАНТИХОЛІНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ
N04A AТретинні аміни
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Акінетон
Акінетон
Таблетки 2 мг блістер №100
Десма
від 163,19 грн
в 43 аптеках
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Циклодол
Циклодол
Таблетки 2 мг блістер №40
Борщагівський ХФЗ
від 53,30 грн
в 27 аптеках інших міст
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Акінетон
Акінетон
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №5
Десма
від 201,10 грн
в 1 аптеці
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