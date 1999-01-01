Що таке антихолінергічні препарати?

Антихолінергічні препарати - це фармакотерапевтична група лікарських засобів, що є конкурентними антагоністами до нейротрансмітеру - ацетилхоліну за місце на холінергічних мускаринових та нікотинових рецепторах. Завдяки цьому механізму антихолінергічні препарати знижують активність парасимпатичної нервової системи (Brown. J.H. et al., 2018).

Класифікація антихолінергічних засобів (АТС/DDD Index 2022), що застосовуються при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів

Список антихолінергічних препаратів:

аклідинію бромід;

глікопірронію бромід;

іпратропію бромід (антихолінергічний препарат короткої дії);

окситропію бромід;

ревефенацин;

тіотропію бромід;

умеклідинію бромід.

Механізм дії антихолінергічних препаратів, що застосовуються при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів

Мускаринові холінергічні рецептори належать до класу метаботропних рецепторів, що складаються з 7 трансмембранних сегментів, які використовують G-білки у якості сигнального механізму. У цьому типі білок-асоційованих рецепторів сигнальною молекулою або лігандом є ацетилхолін. Ліганд, зв'язуючись із рецептором, починає каскад внутрішньоклітинних реакцій.

Типові реакції в тканинах-мішенях включають інактивацію аденілциклази, активацію фосфоліпази С та відкриття калієвих каналів (Rang H.P. et al., 2001). Усього є 5 підтипів мускаринових холінергічних рецепторів: М 1 , М 2 , М 3 , М 4 та М 5 .

М 1 -холінергічні рецептори розташовані у всіх парасимпатичних гангліях та екзокринних залозах та відповідальні за холінергічну передачу в синапсі.

Пресинаптичні М 2 -холінергічні ауторецептори локалізовані в гладких м'язах та міокарді. Вони відповідають за негативний пресинаптичний зворотній зв'язок для зниження подальшої продукції ацетилхоліну (Barnes P.J., 2004).

М 3 -холінергічні рецептори локалізуються в гладких м'язах дихальних шляхів та їх активація опосередковує бронхоконстрикцію (звуження бронхів) і секрецію слизу (Witek T.J. Jr., 2000).

Підтипи М 1 -, М 3 -, М 5 -холінергічних рецепторів чинять стимулювальну дію на тканину-мішень, у той час як підтипи M 2 - та M 4 -холінергічних рецепторів є інгібувальними (Joos G.F., 2000).

Підвищене вивільнення ацетилхоліну з холінергічних терміналей нейронів та підвищена експресія М 1 -, М 3 -холінергічних рецепторів або порушення роботи М 2 -холінергічних рецепторів сприяє підвищеному вивільненню ацетилхоліну та потенціюванню бронхоконстрикції, що спричинена холінергічними препаратами у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легенів та бронхіальною астмою (Ayala L.E., Ahmed T., 1989).

Антагоністи М-холінергічних рецепторів (антихолінергічні засоби) є конкурентними інгібіторами ацетилхоліну на М-холінергічних рецепторах. За рахунок цього механізму дії антагоністи М-холінергічних рецепторів блокують скорочення гладких м'язів дихальних шляхів та підвищення вироблення слизу у відповідь на вагусну стимуляцію, сприяючи розширенню бронхів та зниженню продукції слизу в дихальних шляхах.

Клінічне застосування антихолінергічних препаратів

Антагоністи М-холінергічних рецепторів є важливими фармакотерапевтичними засобами для лікування пацієнтів з хронічною обструктивною хворобою легень, водночас менш ефективними при бронхіальній астмі.

Антагоністи М-холінергічних рецепторів короткої та тривалої дії часто застосовують або у вигляді монотерапії, або у складі комбінованого препарату з агоністами β 2 -адренергічних рецепторів короткої та тривалої дії.

Таблиця. Схеми лікування при хронічному обструктивному захворюванні легенів антагоністами М-холінергічних рецепторів у вигляді монотерапії та у складі комбінованих фармакотерапевтичних засобів (антихолінергічні препарати) (Craig M. et al., 2019)

Клас фармакотерапевтичних засобів Механізм дії Доза препарату Частота прийому Засіб доставки Антагоністи М-холінергічних рецепторів короткої дії (антихолінергічні препарати короткої дії) Зменшення бронхоконстрикції за рахунок блокади М 1 -, М 3 -холінергічних рецепторів, гладких м'язів дихальних шляхів Іпратропіум

34 мкг 4 рази на добу Дозувальний інгалятор під тиском Іпратропіум

0,5 мг 4 рази на добу Небулайзер Комбінація агоністів β 2 -адренергічних рецепторів короткої дії та антагоністів М-холінергічних рецепторів короткої дії Зменшення бронхоконстрикції за рахунок агонізму агоністів β 2 -адренергічних рецепторів та блокади М 1 -, М 3 -холінергічних рецепторів, гладких м'язів дихальних шляхів Сальбутамол

100 мкг

та іпратроміум

20 мкг 4 рази на добу Рідинний інгалятор Сальбутамол

2,5 мг

та іпратроміум

0,5 мг 4–6 разів на добу Небулайзер Антагоністи М-холінергічних рецепторів тривалої дії Зменшення бронхоконстрикції за рахунок блокади М 1 -, М 3 -холінергічних рецепторів, гладких м'язів дихальних шляхів Аклідиній

400 мкг 2 рази на добу Інгалятор сухого порошку Глікопірроній

15,6 мкг 2 рази на добу Інгалятор сухого порошку Глікопірроній

25 мкг 2 рази на добу Небулайзер Тіотропіум

18 мкг 1 раз на добу Інгалятор сухого порошку Тіотропіум

5 мкг 1 раз на добу Рідинний інгалятор Умеклідиній

62,5 мкг 1 раз на добу Інгалятор сухого порошку Ревефенацин

88 мкг 1 раз на добу Небулайзер Комбінація агоністів β 2 -адренергічних рецепторів тривалої дії та антагоністів М-холінергічних рецепторів тривалої дії Зменшення бронхоконстрикції за рахунок агонізму агоністів β 2 -адренергічних рецепторів та блокади М 1 -, М 3 -холінергічних рецепторів, гладких м'язів дихальних шляхів Глікопірроній

18 мкг,

формотерол

9,6 мкг 2 рази на добу Дозувальний інгалятор під тиском Глікопірроній

15,6 мкг, індакатерол

27,5 мкг 2 рази на добу Інгалятор сухого порошку Тіотропіум

5 мкг,

олодатерол

5 мкг 1 раз на добу Рідинний інгалятор Умеклідиній 62,5 мкг,

вілантерол

25 мкг 1 раз на добу Інгалятор сухого порошку

Протипоказання та небажані ефекти при застосуванні антихолінергічних препаратів

Протипоказання та небажані ефекти окремих представників фармакотерапевтичної групи «Антихолінергічні препарати» дивіться у повній інструкції для застосування лікарського засобу на сайті apteki.ua.