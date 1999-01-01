Київ
ПРОТИПАРКІНСОНІЧНІ ЗАСОБИ
N04A

АНТИХОЛІНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N04ПРОТИПАРКІНСОНІЧНІ ЗАСОБИ
N04AАНТИХОЛІНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ
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Що таке антихолінергічні препарати?

Антихолінергічні препарати - це фармакотерапевтична група лікарських засобів, що є конкурентними антагоністами до нейротрансмітеру - ацетилхоліну за місце на холінергічних мускаринових та нікотинових рецепторах. Завдяки цьому механізму антихолінергічні препарати знижують активність парасимпатичної нервової системи (Brown. J.H. et al., 2018).

Класифікація антихолінергічних засобів (АТС/DDD Index 2022), що застосовуються при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів

Список антихолінергічних препаратів:

  • аклідинію бромід;
  • глікопірронію бромід;
  • іпратропію бромід (антихолінергічний препарат короткої дії);
  • окситропію бромід;
  • ревефенацин;
  • тіотропію бромід;
  • умеклідинію бромід.

Механізм дії антихолінергічних препаратів, що застосовуються при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів

Мускаринові холінергічні рецептори належать до класу метаботропних рецепторів, що складаються з 7 трансмембранних сегментів, які використовують G-білки у якості сигнального механізму. У цьому типі білок-асоційованих рецепторів сигнальною молекулою або лігандом є ацетилхолін. Ліганд, зв'язуючись із рецептором, починає каскад внутрішньоклітинних реакцій.

Типові реакції в тканинах-мішенях включають інактивацію аденілциклази, активацію фосфоліпази С та відкриття калієвих каналів (Rang H.P. et al., 2001). Усього є 5 підтипів мускаринових холінергічних рецепторів: М1, М2, М3, М4 та М5.

М1-холінергічні рецептори розташовані у всіх парасимпатичних гангліях та екзокринних залозах та відповідальні за холінергічну передачу в синапсі.

Пресинаптичні М2-холінергічні ауторецептори локалізовані в гладких м'язах та міокарді. Вони відповідають за негативний пресинаптичний зворотній зв'язок для зниження подальшої продукції ацетилхоліну (Barnes P.J., 2004).

М3 -холінергічні рецептори локалізуються в гладких м'язах дихальних шляхів та їх активація опосередковує бронхоконстрикцію (звуження бронхів) і секрецію слизу (Witek T.J. Jr., 2000).

Підтипи М1 -, М3 -, М5 -холінергічних рецепторів чинять стимулювальну дію на тканину-мішень, у той час як підтипи M2- та M4-холінергічних рецепторів є інгібувальними (Joos G.F., 2000).

Підвищене вивільнення ацетилхоліну з холінергічних терміналей нейронів та підвищена експресія М1-, М3-холінергічних рецепторів або порушення роботи М2-холінергічних рецепторів сприяє підвищеному вивільненню ацетилхоліну та потенціюванню бронхоконстрикції, що спричинена холінергічними препаратами у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легенів та бронхіальною астмою (Ayala L.E., Ahmed T., 1989).

Антагоністи М-холінергічних рецепторів (антихолінергічні засоби) є конкурентними інгібіторами ацетилхоліну на М-холінергічних рецепторах. За рахунок цього механізму дії антагоністи М-холінергічних рецепторів блокують скорочення гладких м'язів дихальних шляхів та підвищення вироблення слизу у відповідь на вагусну стимуляцію, сприяючи розширенню бронхів та зниженню продукції слизу в дихальних шляхах.

Клінічне застосування антихолінергічних препаратів

Антагоністи М-холінергічних рецепторів є важливими фармакотерапевтичними засобами для лікування пацієнтів з хронічною обструктивною хворобою легень, водночас менш ефективними при бронхіальній астмі.

Антагоністи М-холінергічних рецепторів короткої та тривалої дії часто застосовують або у вигляді монотерапії, або у складі комбінованого препарату з агоністами β2 -адренергічних рецепторів короткої та тривалої дії.

Таблиця. Схеми лікування при хронічному обструктивному захворюванні легенів антагоністами М-холінергічних рецепторів у вигляді монотерапії та у складі комбінованих фармакотерапевтичних засобів (антихолінергічні препарати) (Craig M. et al., 2019)

Клас фармакотерапевтичних засобівМеханізм діїДоза препаратуЧастота прийомуЗасіб доставки
Антагоністи М-холінергічних рецепторів короткої дії (антихолінергічні препарати короткої дії)Зменшення бронхоконстрикції за рахунок блокади М1-, М3-холінергічних рецепторів, гладких м'язів дихальних шляхівІпратропіум
34 мкг		4 рази на добуДозувальний інгалятор під тиском
Іпратропіум
0,5 мг		4 рази на добуНебулайзер
Комбінація агоністів β2-адренергічних рецепторів короткої дії та антагоністів М-холінергічних рецепторів короткої діїЗменшення бронхоконстрикції за рахунок агонізму агоністів β2 -адренергічних рецепторів та блокади М1-, М3-холінергічних рецепторів, гладких м'язів дихальних шляхівСальбутамол
100 мкг
та іпратроміум
20 мкг		4 рази на добуРідинний інгалятор
Сальбутамол
2,5 мг
та іпратроміум
0,5 мг		4–6 разів на добуНебулайзер
Антагоністи М-холінергічних рецепторів тривалої діїЗменшення бронхоконстрикції за рахунок блокади М1-, М3-холінергічних рецепторів, гладких м'язів дихальних шляхівАклідиній
400 мкг		2 рази на добуІнгалятор сухого порошку
Глікопірроній
15,6 мкг		2 рази на добуІнгалятор сухого порошку
Глікопірроній
25 мкг		2 рази на добуНебулайзер
Тіотропіум
18 мкг		1 раз на добуІнгалятор сухого порошку
Тіотропіум
5 мкг		1 раз на добуРідинний інгалятор
Умеклідиній
62,5 мкг		1 раз на добуІнгалятор сухого порошку
Ревефенацин
88 мкг		1 раз на добуНебулайзер
Комбінація агоністів β2-адренергічних рецепторів тривалої дії та антагоністів М-холінергічних рецепторів тривалої діїЗменшення бронхоконстрикції за рахунок агонізму агоністів β2 -адренергічних рецепторів та блокади М1-, М3-холінергічних рецепторів, гладких м'язів дихальних шляхівГлікопірроній
18 мкг,
формотерол
9,6 мкг		2 рази на добуДозувальний інгалятор під тиском
Глікопірроній
15,6 мкг, індакатерол
27,5 мкг		2 рази на добуІнгалятор сухого порошку
Тіотропіум
5 мкг,
олодатерол
5 мкг		1 раз на добуРідинний інгалятор
Умеклідиній 62,5 мкг,
вілантерол
25 мкг		1 раз на добуІнгалятор сухого порошку

Протипоказання та небажані ефекти при застосуванні антихолінергічних препаратів

Протипоказання та небажані ефекти окремих представників фармакотерапевтичної групи «Антихолінергічні препарати» дивіться у повній інструкції для застосування лікарського засобу на сайті apteki.ua.

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