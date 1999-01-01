Київ
Інші анальгетики і антипіретики
N02B G09

Метоксифлуран

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N02АНАЛЬГЕТИКИ
N02BІНШІ АНАЛЬГЕТИКИ ТА АНТИПІРЕТИКИ
N02B GІнші анальгетики і антипіретики
N02B G09Метоксифлуран
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Метоксифлуран cum UMEROX® inhal
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal
Розчин для інгаляцій шприц 2 мл з інгалятором юмерокс® інгал №1
Інфузія
від 367,90 грн
в 15 аптеках інших міст
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Юмерокс®
Юмерокс®
Пари для інгаляцій, рідина флакон 3 мл у картонній коробці №1
Юрія-Фарм
від 742,97 грн
в 6 аптеках
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