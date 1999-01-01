Київ
Інші анальгетики і антипіретики
N02B G09
Метоксифлуран
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N02
АНАЛЬГЕТИКИ
N02B
ІНШІ АНАЛЬГЕТИКИ ТА АНТИПІРЕТИКИ
N02B G
Інші анальгетики і антипіретики
N02B G09
Метоксифлуран
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Метоксифлуран cum UMEROX® inhal
Розчин для інгаляцій шприц 2 мл з інгалятором юмерокс® інгал №1
Інфузія
від
367,90
грн
в 15 аптеках інших міст
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Юмерокс®
Пари для інгаляцій, рідина флакон 3 мл у картонній коробці №1
Юрія-Фарм
від
742,97
грн
в 6 аптеках
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Форма випуску
пари д/інг, рідина
р-н д/інг.
Пакування
фл. 3 мл
шприц 2 мл
Виробник
ИНФУЗИЯ ЧП
Юрія-Фарм
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