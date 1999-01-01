Київ
Інші анальгетики і антипіретики
N02B G07
Флупіртин
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N02
АНАЛЬГЕТИКИ
N02B
ІНШІ АНАЛЬГЕТИКИ ТА АНТИПІРЕТИКИ
N02B G
Інші анальгетики і антипіретики
N02B G07
Флупіртин
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Катадолон ретард
Таблетки пролонгованої дії 400 мг блістер №14
Teva
Немає в наявності
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Катадолон ретард
Таблетки пролонгованої дії 400 мг блістер №42
Teva
Немає в наявності
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Катадолон ретард
Таблетки пролонгованої дії 400 мг блістер №84
Teva
Немає в наявності
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Флугесік
Капсули 100 мг банка №500
Люпін
Немає в наявності
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Флугесік
Капсули 100 мг блістер №10
Люпін
Немає в наявності
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Флугесік
Капсули 100 мг блістер №30
Люпін
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
табл. пролонг. дії
Дозування
100 мг
400 мг
Пакування
банка
блістер
Кількість штук в упаковці
10
14
30
42
50
84
500
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Виробник
Lupin
Тева Украина
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