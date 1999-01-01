Київ
Інші анальгетики і антипіретики
N02B G07

Флупіртин

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N02АНАЛЬГЕТИКИ
N02BІНШІ АНАЛЬГЕТИКИ ТА АНТИПІРЕТИКИ
N02B GІнші анальгетики і антипіретики
N02B G07Флупіртин
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Катадолон ретард
Катадолон ретард
Таблетки пролонгованої дії 400 мг блістер №14
Teva
Немає в наявності
Катадолон ретард
Катадолон ретард
Таблетки пролонгованої дії 400 мг блістер №42
Teva
Немає в наявності
Катадолон ретард
Катадолон ретард
Таблетки пролонгованої дії 400 мг блістер №84
Teva
Немає в наявності
Флугесік
Флугесік
Капсули 100 мг банка №500
Люпін
Немає в наявності
Флугесік
Флугесік
Капсули 100 мг блістер №10
Люпін
Немає в наявності
Флугесік
Флугесік
Капсули 100 мг блістер №30
Люпін
Немає в наявності
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