Київ
Інші анальгетики і антипіретики
N02B G06

Нефопам

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N02АНАЛЬГЕТИКИ
N02BІНШІ АНАЛЬГЕТИКИ ТА АНТИПІРЕТИКИ
N02B GІнші анальгетики і антипіретики
N02B G06Нефопам
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Нефам
Нефам
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Фармак
від 136,86 грн
в 583 аптеках
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Нефальжик
Нефальжик
Розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
від 627,10 грн
в 380 аптеках
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Нефам
Нефам
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл у блістерах №5
Фармак
від 358,95 грн
в 376 аптеках
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Нефопам-Здоров'я
Нефопам-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл у блістері в коробці №5
Корпорація Здоров'я
від 386,88 грн
в 315 аптеках
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Нефам
Нефам
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл попередньо заповнений шприц 1 мл у тубусі №1
Фармак
від 105,93 грн
в 306 аптеках
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Нефопам
Нефопам
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 1 мл №3
Новеко Інвест енд Трейд Корп
від 217,60 грн
в 246 аптеках
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Нефопам-Здоров'я
Нефопам-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл флакон 2 мл контурна чарункова упаковка, коробка №5
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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