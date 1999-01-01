Київ
Інші анальгетики і антипіретики
N02B G06
Нефопам
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N02
АНАЛЬГЕТИКИ
N02B
ІНШІ АНАЛЬГЕТИКИ ТА АНТИПІРЕТИКИ
N02B G
Інші анальгетики і антипіретики
N02B G06
Нефопам
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Нефам
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Фармак
від
136,86
грн
в 583 аптеках
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Нефальжик
Розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Біокодекс
від
627,10
грн
в 380 аптеках
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Нефам
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл у блістерах №5
Фармак
від
358,95
грн
в 376 аптеках
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Нефопам-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл у блістері в коробці №5
Корпорація Здоров'я
від
386,88
грн
в 315 аптеках
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Нефам
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл попередньо заповнений шприц 1 мл у тубусі №1
Фармак
від
105,93
грн
в 306 аптеках
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Нефопам
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 1 мл №3
Новеко Інвест енд Трейд Корп
від
217,60
грн
в 246 аптеках
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Нефопам-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл флакон 2 мл контурна чарункова упаковка, коробка №5
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н д/ін.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
10 мг/мл
20 мг/2 мл
20 мг/мл
30 мг
Пакування
амп. 1 мл
амп. 2 мл
блістер
попер. заповн. шприц 1 мл
фл. 2 мл
Кількість штук в упаковці
1
3
5
20
Виробник
Біокодекс
Корпорація Здоров'я
Новеко Інвест енд Трейд Корп
Фармак
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