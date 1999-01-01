Київ
Природні алкалоїди опію
N02A A51
Морфін, комбінації
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N02
АНАЛЬГЕТИКИ
N02A
ОПІОЇДИ
N02A A
Природні алкалоїди опію
N02A A51
Морфін, комбінації
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Омнопон Нео
Розчин для ін'єкцій ампула 1 мл №10
Здоров'я ФК
Немає в наявності
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Омнопон Нео
Розчин для ін'єкцій ампула 1 мл №100
Здоров'я ФК
Немає в наявності
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Омнопон-ЗН
Розчин для ін'єкцій ампула 1 мл у блістері в коробці №5
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
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Кількість штук в упаковці
5
10
100
Виробник
Здоров'я ФК
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
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