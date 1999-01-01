Київ
Природні алкалоїди опію
N02A A51

Морфін, комбінації

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N02АНАЛЬГЕТИКИ
N02AОПІОЇДИ
N02A AПриродні алкалоїди опію
N02A A51Морфін, комбінації
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Омнопон Нео
Омнопон Нео
Розчин для ін'єкцій ампула 1 мл №10
Здоров'я ФК
Немає в наявності
Омнопон Нео
Омнопон Нео
Розчин для ін'єкцій ампула 1 мл №100
Здоров'я ФК
Немає в наявності
Омнопон-ЗН
Омнопон-ЗН
Розчин для ін'єкцій ампула 1 мл у блістері в коробці №5
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
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