Київ
Похідні холіну
M03A B01

Суксаметоній

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M03МІОРЕЛАКСАНТИ
M03AМІОРЕЛАКСАНТИ З ПЕРИФЕРИЧНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
M03A BПохідні холіну
M03A B01Суксаметоній
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Дитилін-Біолік
Дитилін-Біолік
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Біолік Фарма
від 80,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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Дитилін-Дарниця
Дитилін-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 114,04 грн
в 1 аптеці інших міст
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Суксаметоній-Віста
Суксаметоній-Віста
Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій 100 мг флакон у картонній коробці №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Суксаметонію хлорид Вуаб
Суксаметонію хлорид Вуаб
Порошок для приготування розчину для ін'єкцій та інфузій 100 мг флакон №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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