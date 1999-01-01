Київ
Похідні холіну
M03A B01
Суксаметоній
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M03
МІОРЕЛАКСАНТИ
M03A
МІОРЕЛАКСАНТИ З ПЕРИФЕРИЧНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
M03A B
Похідні холіну
M03A B01
Суксаметоній
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Дитилін-Біолік
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Біолік Фарма
від
80,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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Дитилін-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
114,04
грн
в 1 аптеці інших міст
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Суксаметоній-Віста
Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій 100 мг флакон у картонній коробці №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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Суксаметонію хлорид Вуаб
Порошок для приготування розчину для ін'єкцій та інфузій 100 мг флакон №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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Форма випуску
пор. д/п р-ну д/ін. та інф.
пор. д/р-ну д/ін. або інф.
р-н д/ін.
Дозування
20 мг/мл
100 мг
Пакування
амп. 5 мл
фл.
Кількість штук в упаковці
1
10
Виробник
Біолік Фарма
Дарниця ФФ
Містрал Кепітал Менеджмент
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