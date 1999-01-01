Київ
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A G

Моноклональні антитіла

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L04ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04AІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A GМоноклональні антитіла
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Окревус®
Окревус®
Концентрат для розчину для інфузій 300 мг/10 мл флакон №1
Рош Україна
Немає в наявності
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