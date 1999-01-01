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ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A G
Моноклональні антитіла
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L04
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A G
Моноклональні антитіла
L04A G08
Окрелизумаб
L04A G12
Офатумумаб
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Окревус®
Концентрат для розчину для інфузій 300 мг/10 мл флакон №1
Рош Україна
Немає в наявності
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Форма випуску
конц. д/р-ну д/інф.
р-н д/ін.
Дозування
20 мг/0,4 мл
300 мг/10 мл
Пакування
попер. заповн. шприц 0.4 мл
фл.
Виробник
Novartis Overseas Investments AG
Рош Україна
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