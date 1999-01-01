Київ
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A F

Інгібітори Янус-асоційованої кінази (JAK)

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L04ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04AІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A FІнгібітори Янус-асоційованої кінази (JAK)
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Ксельянз
Ксельянз
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №56
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 16124,00 грн
в 287 аптеках
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Рінвок®
Рінвок®
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №28
Еббві Біофармасьютікалз
від 36880,00 грн
в 283 аптеках
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Літфуло
Літфуло
Капсули тверді 50 мг блістер №30
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
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