Київ
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A F
Інгібітори Янус-асоційованої кінази (JAK)
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L04
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A F
Інгібітори Янус-асоційованої кінази (JAK)
L04A F01
Тофацитиніб
L04A F03
Упадацитініб
L04A F08
Ритлецитиніб
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Ксельянз
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №56
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від
16124,00
грн
в 287 аптеках
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Рінвок®
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №28
Еббві Біофармасьютікалз
від
36880,00
грн
в 283 аптеках
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Літфуло
Капсули тверді 50 мг блістер №30
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
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Форма випуску
капс. тверд.
табл. в/плівк. обол.
табл. пролонг. в/плівк. обол.
Дозування
5 мг
15 мг
50 мг
Кількість штук в упаковці
28
30
56
Виробник
Еббві Біофармасьютікалз
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
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