Київ
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A D
Інгібітори кальциневрину
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L04
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A D
Інгібітори кальциневрину
L04A D01
Циклоспорин
L04A D02
Такролімус
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Екворал®
Капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
від
1824,00
грн
в 328 аптеках
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Екворал®
Капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
від
562,06
грн
в 320 аптеках
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Сандімун Неорал®
Капсули м'які 100 мг блістер №50
Новартіс Фарма
від
1532,00
грн
в 316 аптеках
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Екворал®
Капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
від
609,73
грн
в 307 аптеках
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Адваграф
Капсули подовженої дії 1 мг №50
Астеллас Фарма Юроп
від
1314,08
грн
в 301 аптеці
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Такні Лонг
Капсули пролонгованої дії тверді 0,5 мг блістер №50
Тева Україна
від
645,83
грн
в 300 аптеках
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Енварсус
Таблетки пролонгованої дії 1 мг блістер в пакетах картонній коробці №60
Кьєзі Фармасьютікалс
від
3632,56
грн
в 299 аптеках
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Такні Лонг
Капсули пролонгованої дії тверді 1 мг блістер №50
Тева Україна
від
1251,81
грн
в 298 аптеках
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Адваграф
Капсули подовженої дії 5 мг №50
Астеллас Фарма Юроп
від
4785,50
грн
в 292 аптеках
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Такні Лонг
Капсули пролонгованої дії тверді 5 мг блістер №50
Тева Україна
від
6458,30
грн
в 291 аптеці
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Адваграф
Капсули подовженої дії 0,5 мг №50
Астеллас Фарма Юроп
від
638,17
грн
в 290 аптеках
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Такні Лонг
Капсули пролонгованої дії тверді 3 мг блістер №50
Тева Україна
від
3874,97
грн
в 289 аптеках
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Енварсус
Таблетки пролонгованої дії 0,75 мг блістер в пакетах картонній коробці №30
Кьєзі Фармасьютікалс
від
1379,80
грн
в 287 аптеках
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Енварсус
Таблетки пролонгованої дії 4 мг блістер в пакетах картонній коробці №30
Кьєзі Фармасьютікалс
від
7402,80
грн
в 285 аптеках
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Сандімун Неорал®
Капсули м'які 50 мг блістер №50
Новартіс Фарма
від
902,00
грн
в 128 аптеках
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Програф®
Капсули тверді 1 мг блістер №50
Астеллас Фарма Юроп
від
1409,73
грн
в 76 аптеках
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Сандімун Неорал®
Капсули м'які 25 мг блістер №50
Новартіс Фарма
від
527,50
грн
в 70 аптеках
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Програф®
Капсули тверді 0,5 мг блістер №50
Астеллас Фарма Юроп
від
682,10
грн
в 51 аптеці
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Програф®
Капсули тверді 5 мг блістер №50
Астеллас Фарма Юроп
від
6543,10
грн
в 13 аптеках
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Адваграф
Капсули подовженої дії 3 мг №50
Астеллас Фарма Юроп
від
5611,00
грн
в 12 аптеках
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Форма випуску
капс. м'які
капс. подовж. дії
капс. пролонг. дії тверд.
капс. тверд.
конц. д/п р-ну д/ін. в/в
конц. д/р-ну д/інф.
р-н орал.
табл. пролонг. дії
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Дозування
0.5 мг
0.75 мг
1 мг
3 мг
4 мг
5 мг
5 мг/мл
25 мг
50 мг
100 мг
100 мг/мл
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Пакування
амп. 1 мл
блістер
фл. 50 мл
Кількість штук в упаковці
1
10
30
50
60
Виробник
Астеллас Фарма Юроп
Кьєзі Фармасьютікалс
Новартіс Фарма
Тева Украина
Тева Україна
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