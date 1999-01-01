Київ
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A D

Інгібітори кальциневрину

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L04ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04AІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A DІнгібітори кальциневрину
Сортування: По популярності
Екворал®
Екворал®
Капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
від 1824,00 грн
в 328 аптеках
Знайти в аптеках
Екворал®
Екворал®
Капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
від 562,06 грн
в 320 аптеках
Знайти в аптеках
Сандімун Неорал®
Сандімун Неорал®
Капсули м'які 100 мг блістер №50
Новартіс Фарма
від 1532,00 грн
в 316 аптеках
Знайти в аптеках
Екворал®
Екворал®
Капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
від 609,73 грн
в 307 аптеках
Знайти в аптеках
Адваграф
Адваграф
Капсули подовженої дії 1 мг №50
Астеллас Фарма Юроп
від 1314,08 грн
в 301 аптеці
Знайти в аптеках
Такні Лонг
Такні Лонг
Капсули пролонгованої дії тверді 0,5 мг блістер №50
Тева Україна
від 645,83 грн
в 300 аптеках
Знайти в аптеках
Енварсус
Енварсус
Таблетки пролонгованої дії 1 мг блістер в пакетах картонній коробці №60
Кьєзі Фармасьютікалс
від 3632,56 грн
в 299 аптеках
Знайти в аптеках
Такні Лонг
Такні Лонг
Капсули пролонгованої дії тверді 1 мг блістер №50
Тева Україна
від 1251,81 грн
в 298 аптеках
Знайти в аптеках
Адваграф
Адваграф
Капсули подовженої дії 5 мг №50
Астеллас Фарма Юроп
від 4785,50 грн
в 292 аптеках
Знайти в аптеках
Такні Лонг
Такні Лонг
Капсули пролонгованої дії тверді 5 мг блістер №50
Тева Україна
від 6458,30 грн
в 291 аптеці
Знайти в аптеках
Адваграф
Адваграф
Капсули подовженої дії 0,5 мг №50
Астеллас Фарма Юроп
від 638,17 грн
в 290 аптеках
Знайти в аптеках
Такні Лонг
Такні Лонг
Капсули пролонгованої дії тверді 3 мг блістер №50
Тева Україна
від 3874,97 грн
в 289 аптеках
Знайти в аптеках
Енварсус
Енварсус
Таблетки пролонгованої дії 0,75 мг блістер в пакетах картонній коробці №30
Кьєзі Фармасьютікалс
від 1379,80 грн
в 287 аптеках
Знайти в аптеках
Енварсус
Енварсус
Таблетки пролонгованої дії 4 мг блістер в пакетах картонній коробці №30
Кьєзі Фармасьютікалс
від 7402,80 грн
в 285 аптеках
Знайти в аптеках
Сандімун Неорал®
Сандімун Неорал®
Капсули м'які 50 мг блістер №50
Новартіс Фарма
від 902,00 грн
в 128 аптеках
Знайти в аптеках
Програф®
Програф®
Капсули тверді 1 мг блістер №50
Астеллас Фарма Юроп
від 1409,73 грн
в 76 аптеках
Знайти в аптеках
Сандімун Неорал®
Сандімун Неорал®
Капсули м'які 25 мг блістер №50
Новартіс Фарма
від 527,50 грн
в 70 аптеках
Знайти в аптеках
Програф®
Програф®
Капсули тверді 0,5 мг блістер №50
Астеллас Фарма Юроп
від 682,10 грн
в 51 аптеці
Знайти в аптеках
Програф®
Програф®
Капсули тверді 5 мг блістер №50
Астеллас Фарма Юроп
від 6543,10 грн
в 13 аптеках
Знайти в аптеках
Адваграф
Адваграф
Капсули подовженої дії 3 мг №50
Астеллас Фарма Юроп
від 5611,00 грн
в 12 аптеках
Знайти в аптеках
12
ГоловнаКошикОбране