Київ
Інші алкілуючі сполуки
L01A X04

Дакарбазин

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01AАЛКІЛУЮЧІ СПОЛУКИ
L01A XІнші алкілуючі сполуки
L01A X04Дакарбазин
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Дакарбазин Медак
Дакарбазин Медак
Порошок для приготування розчину для ін'єкцій та інфузій 200 мг флакон №10
Медак
від 5337,48 грн
в 291 аптеці
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Дакарбазин
Дакарбазин
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №1
Мілі Хелскере
від 361,30 грн
в 1 аптеці
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Дакарбазин Медак
Дакарбазин Медак
Порошок для приготування розчину для ін'єкцій та інфузій 100 мг флакон №10
Медак
Немає в наявності
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