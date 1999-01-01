Київ
Інші алкілуючі сполуки
L01A X04
Дакарбазин
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01A
АЛКІЛУЮЧІ СПОЛУКИ
L01A X
Інші алкілуючі сполуки
L01A X04
Дакарбазин
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Дакарбазин Медак
Порошок для приготування розчину для ін'єкцій та інфузій 200 мг флакон №10
Медак
від
5337,48
грн
в 291 аптеці
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Дакарбазин
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №1
Мілі Хелскере
від
361,30
грн
в 1 аптеці
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Дакарбазин Медак
Порошок для приготування розчину для ін'єкцій та інфузій 100 мг флакон №10
Медак
Немає в наявності
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Форма випуску
ліофіл. д/р-ну д/ін.
пор. д/п р-ну д/ін. та інф.
Дозування
100 мг
200 мг
Кількість штук в упаковці
1
10
Виробник
Медак
Мілі Хелскере Лімітед
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