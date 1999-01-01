Київ
Похідні нітрофурану
J01X E01

Нітрофурантоїн

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01XІНШІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
J01X EПохідні нітрофурану
J01X E01Нітрофурантоїн
Сортування: По популярності
Фурадонін
Фурадонін
Таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
від 108,01 грн
в 960 аптеках
Знайти в аптеках
Фурадонін
Фурадонін
Таблетки 50 мг блістер №10
Борисовський ЗМП
Немає в наявності
Фурадонін
Фурадонін
Таблетки 50 мг блістер №20
Борисовський ЗМП
Немає в наявності
Фурадонін
Фурадонін
Таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Борисовський ЗМП
Немає в наявності
Фурадонін
Фурадонін
Таблетки 100 мг блістер №20
Борисовський ЗМП
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране