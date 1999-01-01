Київ
Похідні нітрофурану
J01X E01
Нітрофурантоїн
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01X
ІНШІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
J01X E
Похідні нітрофурану
J01X E01
Нітрофурантоїн
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Фурадонін
Таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
від
108,01
грн
в 960 аптеках
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Фурадонін
Таблетки 50 мг блістер №10
Борисовський ЗМП
Немає в наявності
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Фурадонін
Таблетки 50 мг блістер №20
Борисовський ЗМП
Немає в наявності
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Фурадонін
Таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Борисовський ЗМП
Немає в наявності
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Фурадонін
Таблетки 100 мг блістер №20
Борисовський ЗМП
Немає в наявності
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Дозування
50 мг
100 мг
Пакування
блістер
контурн. безчарунк. уп.
Кількість штук в упаковці
10
20
Виробник
Борисовский ЗМП
Олайнфарм
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