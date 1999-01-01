Київ
Поліміксини
J01X B01
Колістин
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01X
ІНШІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
J01X B
Поліміксини
J01X B01
Колістин
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Коломіцин ін'єкція
Порошок д/п р-ну для ін'єкцій, інфузій або інгаляцій 2000000 мо флакон №10
Тева Україна
від
2091,99
грн
в 314 аптеках
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Колістин Зентіва
Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій 1000000 од флакон №10
Зентіва
від
4665,00
грн
в 286 аптеках
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Колістин Зентіва
Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій 2000000 од флакон №10
Зентіва
від
7858,17
грн
в 284 аптеках
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Колістин-Віста
Порошок для розчину для ин'єкцій або інгаляцій 1000000 мо флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від
4248,60
грн
в 13 аптеках
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Колістин-Віста
Порошок для розчину для ин'єкцій або інгаляцій 2000000 мо флакон №10
Немає в наявності
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Коломіцин ін'єкція
Порошок д/п р-ну для ін'єкцій, інфузій або інгаляцій 2000000 мо флакон №10
Тева Україна
Немає в наявності
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Форма випуску
пор. д/п р-ну д/ін., інф., інг
пор. д/р-ну д/ін або інг.
пор. д/р-ну д/ін. або інф.
Дозування
1000000 МО
1000000 ОД
2000000 МО
2000000 ОД
Виробник
Зентіва
Містрал Кепітал Менеджмент
Тева Украина
Тева Україна
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