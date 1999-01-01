Київ
Поліміксини
J01X B01

Колістин

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01XІНШІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
J01X BПоліміксини
J01X B01Колістин
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Коломіцин ін'єкція
Коломіцин ін'єкція
Порошок д/п р-ну для ін'єкцій, інфузій або інгаляцій 2000000 мо флакон №10
Тева Україна
від 2091,99 грн
в 314 аптеках
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Колістин Зентіва
Колістин Зентіва
Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій 1000000 од флакон №10
Зентіва
від 4665,00 грн
в 286 аптеках
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Колістин Зентіва
Колістин Зентіва
Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій 2000000 од флакон №10
Зентіва
від 7858,17 грн
в 284 аптеках
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Колістин-Віста
Колістин-Віста
Порошок для розчину для ин'єкцій або інгаляцій 1000000 мо флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від 4248,60 грн
в 13 аптеках
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Колістин-Віста
Колістин-Віста
Порошок для розчину для ин'єкцій або інгаляцій 2000000 мо флакон №10
Немає в наявності
Коломіцин ін'єкція
Коломіцин ін'єкція
Порошок д/п р-ну для ін'єкцій, інфузій або інгаляцій 2000000 мо флакон №10
Тева Україна
Немає в наявності
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