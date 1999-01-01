Київ
Комбіновані антибактеріальні засоби
J01R A05
Левофлоксацин та орнідазол
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01R
КОМБІНОВАНІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
J01R A
Комбіновані антибактеріальні засоби
J01R A05
Левофлоксацин та орнідазол
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Грандазол®
Розчин для інфузій 5 мг/мл + 2,5 мг/мл пляшка 200 мл в пачці №1
Юрія-Фарм
від
519,80
грн
в 117 аптеках
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