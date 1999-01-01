Київ
Комбіновані антибактеріальні засоби
J01R A05

Левофлоксацин та орнідазол

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01RКОМБІНОВАНІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
J01R AКомбіновані антибактеріальні засоби
J01R A05Левофлоксацин та орнідазол
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Грандазол®
Грандазол®
Розчин для інфузій 5 мг/мл + 2,5 мг/мл пляшка 200 мл в пачці №1
Юрія-Фарм
від 519,80 грн
в 117 аптеках
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