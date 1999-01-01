Київ
Інші хінолони
J01M B04
Кислота піпемідова
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01M
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ З ГРУПИ ХІНОЛОНІВ
J01M B
Інші хінолони
J01M B04
Кислота піпемідова
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Уросепт
Супозиторії 0,2 г блістер в пачці №10
Лекхім-Харків
від
251,70
грн
в 720 аптеках
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Палін®
Капсули 200 мг №20
Сандоз
Немає в наявності
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Пимідель
Капсули 200 мг №20
КРКА
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
суп.
Дозування
0.2 г
200 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
10
20
Виробник
KRKA d.d. Novo Mesto
Sandoz
Лекхім-Харків
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