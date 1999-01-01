Київ
Інші хінолони
J01M B04

Кислота піпемідова

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01MАНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ З ГРУПИ ХІНОЛОНІВ
J01M BІнші хінолони
J01M B04Кислота піпемідова
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Уросепт
Уросепт
Супозиторії 0,2 г блістер в пачці №10
Лекхім-Харків
від 251,70 грн
в 720 аптеках
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Палін®
Палін®
Капсули 200 мг №20
Сандоз
Немає в наявності
Пимідель
Пимідель
Капсули 200 мг №20
КРКА
Немає в наявності
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