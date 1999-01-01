Київ
Фторхінолони
J01M A06
Норфлоксацин
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01M
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ З ГРУПИ ХІНОЛОНІВ
J01M A
Фторхінолони
J01M A06
Норфлоксацин
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Норфлоксацин-Здоров'я
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від
113,99
грн
в 897 аптеках
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Норбактин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг №10
САН
Немає в наявності
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Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
10
20
Виробник
KRKA d.d. Novo Mesto
SUN
Корпорация Здоровье
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