Київ
Фторхінолони
J01M A06

Норфлоксацин

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01MАНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ З ГРУПИ ХІНОЛОНІВ
J01M AФторхінолони
J01M A06Норфлоксацин
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Норфлоксацин-Здоров'я
Норфлоксацин-Здоров'я
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 113,99 грн
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Норбактин
Норбактин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг №10
САН
Немає в наявності
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