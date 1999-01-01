Київ
Фторхінолони
J01M A01

Офлоксацин

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01MАНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ З ГРУПИ ХІНОЛОНІВ
J01M AФторхінолони
J01M A01Офлоксацин
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Офлоксацин-Дарниця
Офлоксацин-Дарниця
Таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від 54,38 грн
в 892 аптеках
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Офлоксацин
Офлоксацин
Розчин для інфузій 0,2 % пляшка 100 мл в пачці №1
Інфузія
від 80,34 грн
в 34 аптеках
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Офлоксацин
Офлоксацин
Таблетки 0,2 г блістер №10
Лекхім-Харків
від 47,46 грн
в 26 аптеках
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Офлоксацин
Офлоксацин
Розчин для інфузій 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар
від 104,80 грн
в 12 аптеках
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Офлоксацин
Офлоксацин
Розчин для інфузій 2 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
від 130,25 грн
в 3 аптеках
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Офлоксацин
Офлоксацин
Розчин для інфузій 2 мг/мл пляшка 200 мл пачка №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
Офлоксацин
Офлоксацин
Розчин для інфузій 2 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
Офло®
Офло®
Розчин інфузійний 200 мг флакон 100 мл №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Немає в наявності
Флоксан™
Флоксан™
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №10
Мустафа Невзат
Немає в наявності
Флоксан™
Флоксан™
Таблетки, вкриті оболонкою 400 мг блістер №5
Мустафа Невзат
Немає в наявності
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