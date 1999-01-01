Київ
Фторхінолони
J01M A01
Офлоксацин
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01M
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ З ГРУПИ ХІНОЛОНІВ
J01M A
Фторхінолони
J01M A01
Офлоксацин
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Офлоксацин-Дарниця
Таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від
54,38
грн
в 892 аптеках
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Офлоксацин
Розчин для інфузій 0,2 % пляшка 100 мл в пачці №1
Інфузія
від
80,34
грн
в 34 аптеках
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Офлоксацин
Таблетки 0,2 г блістер №10
Лекхім-Харків
від
47,46
грн
в 26 аптеках
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Офлоксацин
Розчин для інфузій 200 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар
від
104,80
грн
в 12 аптеках
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Офлоксацин
Розчин для інфузій 2 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
від
130,25
грн
в 3 аптеках
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Офлоксацин
Розчин для інфузій 2 мг/мл пляшка 200 мл пачка №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
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Офлоксацин
Розчин для інфузій 2 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
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Офло®
Розчин інфузійний 200 мг флакон 100 мл №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Немає в наявності
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Флоксан™
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №10
Мустафа Невзат
Немає в наявності
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Флоксан™
Таблетки, вкриті оболонкою 400 мг блістер №5
Мустафа Невзат
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н д/інф.
р-н інф.
табл.
табл. в/о
табл. пролонг. дії, в/о
Дозування
0.2 %
0.2 г
2 мг/мл
200 мг
200 мг/100 мл
400 мг
800 мг
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Пакування
блістер
контейнер 100 мл
контурн. чарунк. уп.
пляшка 100 мл
пляшка 200 мл
фл. 100 мл
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Виробник
Mustafa Nevzat
Unique Pharmaceutical Laboratories
Інфузія
Ананта Медікеар Лімітед
Дарниця ФФ
Инфузия
Лекхім-Харків
Ранбаксі
Санофи-Авентис Украина
Юрія-Фарм
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