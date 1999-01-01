Київ
Сульфаніламіди тривалої дії
J01E D01

Сульфадиметоксин

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01EСУЛЬФАНІЛАМІДИ ТА ТРИМЕТОПРИМ
J01E DСульфаніламіди тривалої дії
J01E D01Сульфадиметоксин
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Сульфадиметоксин
Сульфадиметоксин
Таблетки 0,5 г блістер №10
Червона зірка
від 54,04 грн
в 49 аптеках
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Сульфадиметоксин-Дарниця
Сульфадиметоксин-Дарниця
Таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від 58,90 грн
в 44 аптеках
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Сульфадиметоксин
Сульфадиметоксин
Таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Немає в наявності
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