Київ
Сульфаніламіди тривалої дії
J01E D01
Сульфадиметоксин
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01E
СУЛЬФАНІЛАМІДИ ТА ТРИМЕТОПРИМ
J01E D
Сульфаніламіди тривалої дії
J01E D01
Сульфадиметоксин
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Сульфадиметоксин
Таблетки 0,5 г блістер №10
Червона зірка
від
54,04
грн
в 49 аптеках
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Сульфадиметоксин-Дарниця
Таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від
58,90
грн
в 44 аптеках
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Сульфадиметоксин
Таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Немає в наявності
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Дозування
0.5 г
500 мг
Пакування
блістер
контурн. чарунк. уп.
Виробник
Агрофарм
Дарниця ФФ
Червона зірка
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