Київ
Сульфаніламіди короткої дії
J01E B06

Сульфаніламід

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01EСУЛЬФАНІЛАМІДИ ТА ТРИМЕТОПРИМ
J01E BСульфаніламіди короткої дії
J01E B06Сульфаніламід
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Стрептоцид
Стрептоцид
Таблетки 0,5 г блістер №10
від 7,90 грн
в 555 аптеках
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Стрептоцид-Дарниця
Стрептоцид-Дарниця
Таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від 20,50 грн
в 439 аптеках
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Стрептоцид
Стрептоцид
Таблетки 300 мг блістер №10
Лубнифарм
від 15,77 грн
в 325 аптеках
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Стрептоцид
Стрептоцид
Таблетки 0,5 г блістер №10
Монфарм
від 8,50 грн
в 263 аптеках
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Стрептоцид
Стрептоцид
Таблетки 0,3 г блістер №10
Тернофарм
від 7,59 грн
в 213 аптеках
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Стрептоцид
Стрептоцид
Таблетки 300 мг блістер пачка №100
від 81,00 грн
в 200 аптеках
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Стрептоцид
Стрептоцид
Таблетки 0,5 г блістер в пачці №20
від 15,13 грн
в 33 аптеках
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Стрептоцид
Стрептоцид
Таблетки 0,5 г блістер в пачці №100
від 77,00 грн
в 6 аптеках
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Стрептоцид
Стрептоцид
Таблетки 0,5 г стрип в пачці №20
Немає в наявності
Стрептоцид
Стрептоцид
Таблетки 300 мг блістер тм anc pharma №100
Немає в наявності
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