Київ
Сульфаніламіди короткої дії
J01E B06
Сульфаніламід
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01E
СУЛЬФАНІЛАМІДИ ТА ТРИМЕТОПРИМ
J01E B
Сульфаніламіди короткої дії
J01E B06
Сульфаніламід
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Стрептоцид
Таблетки 0,5 г блістер №10
від
7,90
грн
в 555 аптеках
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Стрептоцид-Дарниця
Таблетки 300 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від
20,50
грн
в 439 аптеках
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Стрептоцид
Таблетки 300 мг блістер №10
Лубнифарм
від
15,77
грн
в 325 аптеках
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Стрептоцид
Таблетки 0,5 г блістер №10
Монфарм
від
8,50
грн
в 263 аптеках
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Стрептоцид
Таблетки 0,3 г блістер №10
Тернофарм
від
7,59
грн
в 213 аптеках
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Стрептоцид
Таблетки 300 мг блістер пачка №100
від
81,00
грн
в 200 аптеках
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Стрептоцид
Таблетки 0,5 г блістер в пачці №20
від
15,13
грн
в 33 аптеках
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Стрептоцид
Таблетки 0,5 г блістер в пачці №100
від
77,00
грн
в 6 аптеках
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Стрептоцид
Таблетки 0,5 г стрип в пачці №20
Немає в наявності
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Стрептоцид
Таблетки 300 мг блістер тм anc pharma №100
Немає в наявності
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Дозування
0.3 г
0.5 г
300 мг
Пакування
блістер
контурн. чарунк. уп.
стрип
Кількість штук в упаковці
10
20
100
Виробник
Галичфарм
Лубнифарм
Монфарм
ТОВ "Тернофарм"
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