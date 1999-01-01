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Комбінації пеніцилінів, у тому числі з інгібіторами бета-лактамаз
J01C R05
Піперацилін та інгібітор бета-лактамаз
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01C
БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ, ПЕНІЦИЛІНИ
J01C R
Комбінації пеніцилінів, у тому числі з інгібіторами бета-лактамаз
J01C R05
Піперацилін та інгібітор бета-лактамаз
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Тазамакс
Порошок для розчину для інфузій 4,5 г флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від
4709,00
грн
в 286 аптеках
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Піперацилін+Тазобактам
Порошок для розчину для інфузій 4,5 г флакон №1
Дженофарм
від
302,00
грн
в 9 аптеках інших міст
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Рефекс
Порошок для розчину для інфузій 4 г + 0,5 г флакон №1
Юрія-Фарм
від
293,53
грн
в 1 аптеці інших міст
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Ауротаз-Р
Порошок для розчину для ін'єкцій 4,5 г флакон №1
Ауробіндо Фарма
Немає в наявності
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Ревотаз 4,5
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 4 г + 0,5 г флакон №1
Алкем Лаб.
Немає в наявності
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Сагаріс
Порошок для розчину для ін'єкцій 4 г + 0,5 г флакон 50 мл №1
НОРД ФАРМ
Немає в наявності
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Сагаріс
Порошок для розчину для інфузій 2 г + 0,25 г флакон 30 мл №1
НОРД ФАРМ
Немає в наявності
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Сагаріс
Порошок для розчину для інфузій 4 г + 0,5 г флакон 50 мл №1
НОРД ФАРМ
Немає в наявності
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Сагаріс
Порошок для розчину для інфузій 4 г + 0,5 г флакон 100 мл №1
НОРД ФАРМ
Немає в наявності
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Тазпен
Порошок ліофілізов. д/приготув. р-ну для ін'єкцій та інфузій 4 г + 500 мг флакон №1
М.Біотек Лтд.
Немає в наявності
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Тазпен 4.5
Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій 4 г + 500 мг флакон №1
М.Біотек Лтд.
Немає в наявності
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Форма випуску
пор. д/п ін. р-ну
пор. д/р-ну д/ін.
пор. д/р-ну д/ін. або інф.
пор. д/р-ну д/інф.
пор.ліоф. д/р-ну д/ін. та інф.
Дозування
2 г + 0.25 г
4 г + 0.5 г
4 г + 500 мг
4.5 г
Пакування
фл.
фл. 4.5 г
фл. 30 мл
фл. 50 мл
фл. 100 мл
Кількість штук в упаковці
1
10
Виробник
M. Biotech Ltd.
Orchid Pharma
Teva
ZEVITA
Алкем Лаб.
Ауробіндо Фарма
Дженофарм
Містрал Кепітал Менеджмент
НОРД ФАРМ
Тева Украина
Юрия-Фарм
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