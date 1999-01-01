Київ
Комбінації пеніцилінів, у тому числі з інгібіторами бета-лактамаз
J01C R05

Піперацилін та інгібітор бета-лактамаз

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01CБЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ, ПЕНІЦИЛІНИ
J01C RКомбінації пеніцилінів, у тому числі з інгібіторами бета-лактамаз
J01C R05Піперацилін та інгібітор бета-лактамаз
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Тазамакс
Тазамакс
Порошок для розчину для інфузій 4,5 г флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від 4709,00 грн
в 286 аптеках
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Піперацилін+Тазобактам
Піперацилін+Тазобактам
Порошок для розчину для інфузій 4,5 г флакон №1
Дженофарм
від 302,00 грн
в 9 аптеках інших міст
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Рефекс
Рефекс
Порошок для розчину для інфузій 4 г + 0,5 г флакон №1
Юрія-Фарм
від 293,53 грн
в 1 аптеці інших міст
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Ауротаз-Р
Ауротаз-Р
Порошок для розчину для ін'єкцій 4,5 г флакон №1
Ауробіндо Фарма
Немає в наявності
Ревотаз 4,5
Ревотаз 4,5
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 4 г + 0,5 г флакон №1
Алкем Лаб.
Немає в наявності
Сагаріс
Сагаріс
Порошок для розчину для ін'єкцій 4 г + 0,5 г флакон 50 мл №1
НОРД ФАРМ
Немає в наявності
Сагаріс
Сагаріс
Порошок для розчину для інфузій 2 г + 0,25 г флакон 30 мл №1
НОРД ФАРМ
Немає в наявності
Сагаріс
Сагаріс
Порошок для розчину для інфузій 4 г + 0,5 г флакон 50 мл №1
НОРД ФАРМ
Немає в наявності
Сагаріс
Сагаріс
Порошок для розчину для інфузій 4 г + 0,5 г флакон 100 мл №1
НОРД ФАРМ
Немає в наявності
Тазпен
Тазпен
Порошок ліофілізов. д/приготув. р-ну для ін'єкцій та інфузій 4 г + 500 мг флакон №1
М.Біотек Лтд.
Немає в наявності
Тазпен 4.5
Тазпен 4.5
Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій 4 г + 500 мг флакон №1
М.Біотек Лтд.
Немає в наявності
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