Київ
Амфеніколи
J01B A01
Хлорамфенікол
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01B
АМФЕНІКОЛИ
J01B A
Амфеніколи
J01B A01
Хлорамфенікол
Сортування:
По популярності
Фільтр
Левоміцетин-Дарниця
Таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від
45,00
грн
в 765 аптеках
Знайти в аптеках
Левоміцетин
Таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
від
46,55
грн
в 725 аптеках
Знайти в аптеках
Левоміцетин-Дарниця
Таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від
29,38
грн
в 516 аптеках
Знайти в аптеках
Левоміцетин
Таблетки 0,5 г блістер №10
Монфарм
від
27,10
грн
в 267 аптеках
Знайти в аптеках
Левоміцетин
Таблетки 500 мг блістер №10
Борщагівський ХФЗ
від
50,80
грн
в 97 аптеках
Знайти в аптеках
Левоміцетин
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
від
59,55
грн
в 42 аптеках
Знайти в аптеках
Левоміцетин
Таблетки 250 мг №10
Корпорація Артеріум
від
26,50
грн
в 23 аптеках
Знайти в аптеках
Левоміцетин
Таблетки 500 мг блістер тм arbor vitae №10
Борщагівський ХФЗ
від
55,00
грн
в 3 аптеках
Знайти в аптеках
Левоміцетин
Порошок для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
пор. д/р-ну д/ін.
табл.
Дозування
0.5 г
1 г
250 мг
500 мг
Пакування
блістер
контурн. чарунк. уп.
фл.
Кількість штук в упаковці
1
10
Виробник
Дарниця ФФ
Корпорація Артеріум
Монфарм
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню