Київ
Амфеніколи
J01B A01

Хлорамфенікол

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01BАМФЕНІКОЛИ
J01B AАмфеніколи
J01B A01Хлорамфенікол
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Левоміцетин-Дарниця
Левоміцетин-Дарниця
Таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від 45,00 грн
в 765 аптеках
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Левоміцетин
Левоміцетин
Таблетки 500 мг №10
Корпорація Артеріум
від 46,55 грн
в 725 аптеках
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Левоміцетин-Дарниця
Левоміцетин-Дарниця
Таблетки 250 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від 29,38 грн
в 516 аптеках
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Левоміцетин
Левоміцетин
Таблетки 0,5 г блістер №10
Монфарм
від 27,10 грн
в 267 аптеках
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Левоміцетин
Левоміцетин
Таблетки 500 мг блістер №10
Борщагівський ХФЗ
від 50,80 грн
в 97 аптеках
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Левоміцетин
Левоміцетин
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
від 59,55 грн
в 42 аптеках
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Левоміцетин
Левоміцетин
Таблетки 250 мг №10
Корпорація Артеріум
від 26,50 грн
в 23 аптеках
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Левоміцетин
Левоміцетин
Таблетки 500 мг блістер тм arbor vitae №10
Борщагівський ХФЗ
від 55,00 грн
в 3 аптеках
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Левоміцетин
Левоміцетин
Порошок для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
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