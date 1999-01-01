Київ
Тетрацикліни
J01A A12
Тігециклін
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01A
ТЕТРАЦИКЛІНИ
J01A A
Тетрацикліни
J01A A12
Тігециклін
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Тайгециклін-Віста
Ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від
5761,80
грн
в 294 аптеках
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Тигацил
Порошок для приготування розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від
5589,47
грн
в 292 аптеках
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Тайгециклін Ромфарм
Ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
від
5061,80
грн
в 3 аптеках
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Форма випуску
ліофіл. д/р-ну д/інф.
пор. д/п р-ну д/інф.
Виробник
Mistral Capital Management
Pfizer H.C.P. Corporation
Rompharm Company Georgia LLC
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