Київ
Тетрацикліни
J01A A12

Тігециклін

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01AТЕТРАЦИКЛІНИ
J01A AТетрацикліни
J01A A12Тігециклін
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Тайгециклін-Віста
Тайгециклін-Віста
Ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від 5761,80 грн
в 294 аптеках
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Тигацил
Тигацил
Порошок для приготування розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 5589,47 грн
в 292 аптеках
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Тайгециклін Ромфарм
Тайгециклін Ромфарм
Ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
від 5061,80 грн
в 3 аптеках
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