Київ
Тетрацикліни
J01A A07
Тетрациклін
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01A
ТЕТРАЦИКЛІНИ
J01A A
Тетрацикліни
J01A A07
Тетрациклін
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Тетрацикліну гідрохлорид
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер №20
Вітаміни
від
18,89
грн
в 578 аптеках
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Тетрацикліну гідрохлорид
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер в пачці №20
Борщагівський ХФЗ
від
27,24
грн
в 385 аптеках
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Тетрамакс
Капсули 500 мг блістер №60
Актіфарм
від
580,60
грн
в 329 аптеках
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Форма випуску
капс.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
100 мг
500 мг
Кількість штук в упаковці
20
60
Виробник
Актіфарм
Вітаміни
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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