Київ
Тетрацикліни
J01A A07

Тетрациклін

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01AТЕТРАЦИКЛІНИ
J01A AТетрацикліни
J01A A07Тетрациклін
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Тетрацикліну гідрохлорид
Тетрацикліну гідрохлорид
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер №20
Вітаміни
від 18,89 грн
в 578 аптеках
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Тетрацикліну гідрохлорид
Тетрацикліну гідрохлорид
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер в пачці №20
Борщагівський ХФЗ
від 27,24 грн
в 385 аптеках
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Тетрамакс
Тетрамакс
Капсули 500 мг блістер №60
Актіфарм
від 580,60 грн
в 329 аптеках
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