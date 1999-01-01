Київ
Помірно активні кортикостероїди в комбінації з антисептиками
D07B B03

Тріамцинолон та антисептики

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D07КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D07BКОРТИКОСТЕРОЇДИ В КОМБІНАЦІЇ З АНТИСЕПТИКАМИ
D07B BПомірно активні кортикостероїди в комбінації з антисептиками
D07B B03Тріамцинолон та антисептики
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Тримістин®-Дарниця
Тримістин®-Дарниця
Мазь туба 14 г в пачці №1
Дарниця ФФ
від 182,17 грн
в 945 аптеках
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