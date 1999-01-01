Київ
КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D07B
КОРТИКОСТЕРОЇДИ В КОМБІНАЦІЇ З АНТИСЕПТИКАМИ
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D07
КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D07B
КОРТИКОСТЕРОЇДИ В КОМБІНАЦІЇ З АНТИСЕПТИКАМИ
D07B B
Помірно активні кортикостероїди в комбінації з антисептиками
D07B C
Активні кортикостероїди в комбінації з антисептиками
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Тримістин®-Дарниця
Мазь туба 14 г в пачці №1
Дарниця ФФ
від
182,17
грн
в 945 аптеках
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Лоринден® A
Мазь туба 15 г №1
Єльфа
від
170,90
грн
в 746 аптеках
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Бетаметазон-Дарниця
Крем туба 15 г №1
Дарниця ФФ
від
93,76
грн
в 626 аптеках
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Лоринден® C
Мазь туба 15 г №1
Єльфа
Немає в наявності
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Форма випуску
крем
мазь
Пакування
туба 14 г
туба 15 г
Виробник
Дарниця ФФ
Фармзавод Ельфа А.Т.
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