Київ
КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D07B

КОРТИКОСТЕРОЇДИ В КОМБІНАЦІЇ З АНТИСЕПТИКАМИ

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D07КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D07BКОРТИКОСТЕРОЇДИ В КОМБІНАЦІЇ З АНТИСЕПТИКАМИ
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Тримістин®-Дарниця
Тримістин®-Дарниця
Мазь туба 14 г в пачці №1
Дарниця ФФ
від 182,17 грн
в 945 аптеках
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Лоринден® A
Лоринден® A
Мазь туба 15 г №1
Єльфа
від 170,90 грн
в 746 аптеках
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Бетаметазон-Дарниця
Бетаметазон-Дарниця
Крем туба 15 г №1
Дарниця ФФ
від 93,76 грн
в 626 аптеках
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Лоринден® C
Лоринден® C
Мазь туба 15 г №1
Єльфа
Немає в наявності
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