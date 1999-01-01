Київ
Помірно активні кортикостероїди (група II)
D07A B02

Гідрокортизон бутират

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D07КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D07AПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ
D07A BПомірно активні кортикостероїди (група II)
D07A B02Гідрокортизон бутират
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Локоїд®
Локоїд®
Мазь 1 мг/г туба 30 г №1
Чеплафарм Арцнайміттель
від 213,63 грн
в 677 аптеках
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Локоїд ліпокрем
Локоїд ліпокрем
Крем 1 мг/г туба 30 г №1
Чеплафарм Арцнайміттель
від 221,83 грн
в 654 аптеках
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Локоїд®
Локоїд®
Крем 1 мг/г туба 30 г №1
Чеплафарм Арцнайміттель
від 234,64 грн
в 366 аптеках
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Гідрокортизоновий крем
Гідрокортизоновий крем
Крем 1 мг/г туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
від 95,49 грн
в 274 аптеках
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Кортидерм
Кортидерм
Крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
від 75,28 грн
в 19 аптеках
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Латикорт®
Латикорт®
Мазь 0,1 % туба 15 г у картонній коробці №1
Bausch Health
Немає в наявності
Локоїд Крело
Локоїд Крело
Емульсія нашкірна 1 мг/г флакон 30 г №1
Чеплафарм Арцнайміттель
Немає в наявності
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