Київ
Помірно активні кортикостероїди (група II)
D07A B02
Гідрокортизон бутират
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D07
КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D07A
ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ
D07A B
Помірно активні кортикостероїди (група II)
D07A B02
Гідрокортизон бутират
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Локоїд®
Мазь 1 мг/г туба 30 г №1
Чеплафарм Арцнайміттель
від
213,63
грн
в 677 аптеках
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Локоїд ліпокрем
Крем 1 мг/г туба 30 г №1
Чеплафарм Арцнайміттель
від
221,83
грн
в 654 аптеках
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Локоїд®
Крем 1 мг/г туба 30 г №1
Чеплафарм Арцнайміттель
від
234,64
грн
в 366 аптеках
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Гідрокортизоновий крем
Крем 1 мг/г туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
від
95,49
грн
в 274 аптеках
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Кортидерм
Крем 1 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
від
75,28
грн
в 19 аптеках
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Латикорт®
Мазь 0,1 % туба 15 г у картонній коробці №1
Bausch Health
Немає в наявності
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Локоїд Крело
Емульсія нашкірна 1 мг/г флакон 30 г №1
Чеплафарм Арцнайміттель
Немає в наявності
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Форма випуску
емул. нашкірна
крем
мазь
Дозування
0.1 %
1 мг/г
Пакування
туба 15 г
туба 30 г
фл. 30 г
Виробник
Delta Medical Promotions AG
БАУШ ХЕЛС ООО
Корпорація Здоров'я
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