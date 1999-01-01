Київ
Кортикостероїди з низькою активністю (група I)
D07A A03
Преднізолон
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D07
КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D07A
ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ
D07A A
Кортикостероїди з низькою активністю (група I)
D07A A03
Преднізолон
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Преднізолон
Мазь 0,5 % туба алюмінієва 10 г в пачці №1
Червона зірка
від
70,15
грн
в 761 аптеці
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Преднізолон
Мазь 0,5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
від
83,96
грн
в 386 аптеках
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Пакування
туба 10 г
туба алюм. 10 г
Виробник
СТАДА-УКРАЇНА
Червона зірка
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