Київ
Кортикостероїди з низькою активністю (група I)
D07A A02

Гідрокортизон

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D07КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D07AПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ
D07A AКортикостероїди з низькою активністю (група I)
D07A A02Гідрокортизон
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Гідрокортизон
Гідрокортизон
Мазь 1 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
від 78,83 грн
в 717 аптеках
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Гідрокортизон
Гідрокортизон
Мазь 1 % туба 10 г №1
від 63,80 грн
в 433 аптеках
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