Київ
Кортикостероїди з низькою активністю (група I)
D07A A02
Гідрокортизон
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D07
КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D07A
ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ
D07A A
Кортикостероїди з низькою активністю (група I)
D07A A02
Гідрокортизон
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Гідрокортизон
Мазь 1 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАЇНА
від
78,83
грн
в 717 аптеках
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Гідрокортизон
Мазь 1 % туба 10 г №1
від
63,80
грн
в 433 аптеках
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Виробник
Гледекс
СТАДА-УКРАЇНА
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