Київ
АНТИПСОРІАТИЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D05B X
Інші антипсоріатичні засоби для системного застосування
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D05
АНТИПСОРІАТИЧНІ ЗАСОБИ
D05B
АНТИПСОРІАТИЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D05B X
Інші антипсоріатичні засоби для системного застосування
D05B X10**
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Псоринохель Н
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Heel
від
337,50
грн
в 414 аптеках
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