Київ
АНТИПСОРІАТИЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D05B X

Інші антипсоріатичні засоби для системного застосування

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D05АНТИПСОРІАТИЧНІ ЗАСОБИ
D05BАНТИПСОРІАТИЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D05B XІнші антипсоріатичні засоби для системного застосування
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Псоринохель Н
Псоринохель Н
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Heel
від 337,50 грн
в 414 аптеках
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