Київ
Місцевоанестезуючі препарати
D04A B01
Лідокаїн
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D04
ПРОТИСВЕРБІЖНІ ПРЕПАРАТИ (ВКЛЮЧАЮЧИ АНТИГІСТАМІННІ, МІСЦЕВОАНЕСТЕЗУЮЧІ ТА ІНШІ ЗАСОБИ)
D04A
ПРОТИСВЕРБІЖНІ ПРЕПАРАТИ (ВКЛЮЧАЮЧИ АНТИГІСТАМІННІ, МІСЦЕВОАНЕСТЕЗУЮЧІ ТА ІНШІ ЗАСОБИ)
D04A B
Місцевоанестезуючі препарати
D04A B01
Лідокаїн
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Лідокаїн-Здоров'я
Спрей для місцевого застосування 10 % флакон 38 г з насадкою-розпилювачем №1
Корпорація Здоров'я
від
270,21
грн
в 601 аптеці
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Лідокаїн
Спрей 10 % флакон 38 г +пластмассовый клапан-дозатор №1
Егіс
від
394,38
грн
в 533 аптеках
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Форма випуску
спрей
спрей д/місцев. застос.
Виробник
Егіс
Корпорація Здоров'я
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