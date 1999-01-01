Київ
Місцевоанестезуючі препарати
D04A B01

Лідокаїн

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D04ПРОТИСВЕРБІЖНІ ПРЕПАРАТИ (ВКЛЮЧАЮЧИ АНТИГІСТАМІННІ, МІСЦЕВОАНЕСТЕЗУЮЧІ ТА ІНШІ ЗАСОБИ)
D04AПРОТИСВЕРБІЖНІ ПРЕПАРАТИ (ВКЛЮЧАЮЧИ АНТИГІСТАМІННІ, МІСЦЕВОАНЕСТЕЗУЮЧІ ТА ІНШІ ЗАСОБИ)
D04A BМісцевоанестезуючі препарати
D04A B01Лідокаїн
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Лідокаїн-Здоров'я
Лідокаїн-Здоров'я
Спрей для місцевого застосування 10 % флакон 38 г з насадкою-розпилювачем №1
Корпорація Здоров'я
від 270,21 грн
в 601 аптеці
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Лідокаїн
Лідокаїн
Спрей 10 % флакон 38 г +пластмассовый клапан-дозатор №1
Егіс
від 394,38 грн
в 533 аптеках
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