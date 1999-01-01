Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ВАРИКОЗНОГО РОЗШИРЕННЯ ВЕН
C05B B

Склерозуючі препарати для локального введення

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C05АНГІОПРОТЕКТОРИ
C05BЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ВАРИКОЗНОГО РОЗШИРЕННЯ ВЕН
C05B BСклерозуючі препарати для локального введення
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Етоксисклерол 3%
Етоксисклерол 3%
Розчин для ін'єкцій 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
від 774,66 грн
в 44 аптеках
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Етоксисклерол 1%
Етоксисклерол 1%
Розчин для ін'єкцій 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
від 657,76 грн
в 38 аптеках
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Етоксисклерол 0,5%
Етоксисклерол 0,5%
Розчин для ін'єкцій 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
від 578,29 грн
в 11 аптеках
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