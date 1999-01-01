Київ
Розчини електролітів
B05X A31

Електроліти в комбінації з іншими препаратами

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B05КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05XДОДАТКОВІ РОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05X AРозчини електролітів
B05X A31Електроліти в комбінації з іншими препаратами
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Ксилат®
Ксилат®
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від 271,92 грн
в 572 аптеках
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Сорбілакт®
Сорбілакт®
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від 145,20 грн
в 202 аптеках
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Ксилат®
Ксилат®
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
від 371,50 грн
в 134 аптеках
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Сорбілакт®
Сорбілакт®
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
від 289,91 грн
в 45 аптеках
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