Київ
Розчини електролітів
B05X A31
Електроліти в комбінації з іншими препаратами
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B05
КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05X
ДОДАТКОВІ РОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05X A
Розчини електролітів
B05X A31
Електроліти в комбінації з іншими препаратами
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Ксилат®
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від
271,92
грн
в 572 аптеках
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Сорбілакт®
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від
145,20
грн
в 202 аптеках
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Ксилат®
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
від
371,50
грн
в 134 аптеках
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Сорбілакт®
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
від
289,91
грн
в 45 аптеках
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Пакування
пляшка 200 мл
пляшка 400 мл
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