Київ
Розчини електролітів
B05X A07
Кальцій хлорид
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B05
КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05X
ДОДАТКОВІ РОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05X A
Розчини електролітів
B05X A07
Кальцій хлорид
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Кальцію хлорид
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 10 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Галичфарм
від
56,97
грн
в 549 аптеках
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Кальцію хлорид
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
від
26,51
грн
в 514 аптеках
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Кальцію хлорид-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 10 % ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
від
35,00
грн
в 53 аптеках
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Кальцію хлорид
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка №10
Артеріум Лтд
від
48,90
грн
в 5 аптеках інших міст
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Кальцію хлорид-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 10 % ампула 10 мл №10
Дарниця ФФ
від
38,96
грн
в 1 аптеці
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Кальцію хлорид
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 10 мл контурна чарункова упаковка №10
Немає в наявності
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Дозування
10 %
100 мг/мл
Пакування
амп. 5 мл
амп. 10 мл
Виробник
Артеріум Лтд
Галичфарм
Дарниця ФФ
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