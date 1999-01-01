Київ
Розчини електролітів
B05X A07

Кальцій хлорид

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B05КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05XДОДАТКОВІ РОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05X AРозчини електролітів
B05X A07Кальцій хлорид
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Кальцію хлорид
Кальцію хлорид
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 10 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Галичфарм
від 56,97 грн
в 549 аптеках
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Кальцію хлорид
Кальцію хлорид
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
від 26,51 грн
в 514 аптеках
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Кальцію хлорид-Дарниця
Кальцію хлорид-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 10 % ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
від 35,00 грн
в 53 аптеках
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Кальцію хлорид
Кальцію хлорид
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка №10
Артеріум Лтд
від 48,90 грн
в 5 аптеках інших міст
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Кальцію хлорид-Дарниця
Кальцію хлорид-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 10 % ампула 10 мл №10
Дарниця ФФ
від 38,96 грн
в 1 аптеці
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Кальцію хлорид
Кальцію хлорид
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 10 мл контурна чарункова упаковка №10
Немає в наявності
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